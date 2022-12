Arrivano i raffle, i sorteggi per acquistare sneakers esclusive

Milano, 2 Dicembre 2022. Gli amanti dello streetwear lo sanno molto bene: esistono sneakers ricercatissime, prodotte in edizioni limitate che le rendono ancora più esclusive e spesso quasi impossibili da avere, così come alcune riedizioni di modelli classici che hanno fatto la storia. Grazie ai raffle però, approdati finalmente anche in Italia, è finalmente possibile accaparrarsi le sneakers dei brand più ricercati come Jordan, Nike, Adidas e sfoggiare un look da fare invidia. Ecco cosa c’è da sapere.

Abbigliamento esclusivo e sneakers in edizioni limitate: SVD lancia i raffle

Finalmente, oggi è possibile acquistare sneakers esclusive su SVD proprio grazie al meccanismo dei raffle, approdato anche in Italia e destinato a conoscere un successo incredibile. Come probabilmente alcuni già sapranno, SVD è un negozio online multibrand specializzato proprio in sneakers ed abbigliamento streetwear. Si tratta ormai di un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli amanti dello stile urban e per coloro che sono sempre alla ricerca di capi ed accessori di lusso.

SVD è ad oggi uno dei pochi portali online che offre la possibilità di acquistare scarpe esclusive ed abbigliamento in edizioni limitate tramite raffle. Vediamo però nel dettaglio come funzionano questi sorteggi di ultima generazione e come fare per approfittarne con SVD.

Raffle: cos’è e come funziona

Raffle è un termine inglese che significa letteralmente lotteria, sorteggio. In questo caso specifico, il raffle dunque non è altro che una sorta di concorso con un premio in palio molto particolare: la possibilità di acquistare un prodotto esclusivo, spesso in edizione limitata. Al giorno d’oggi, i raffle sono molto gettonati tra gli amanti dello streetwear perché consentono di aggiudicarsi il diritto all’acquisto di sneakers in edizione limitata o capi d’abbigliamento unici, alquanto ambiti specialmente tra i giovani.

Le modalità di partecipazione ad un raffle dipendono naturalmente dalla piattaforma che propone questo sorteggio. Come abbiamo accennato, questa è una novità piuttosto recente in Italie e sono ancora pochi i negozi specializzati in raffle: tra questi troviamo sicuramente SVD.

Come funziona il raffle su SVD

SVD è particolarmente popolare tra gli amanti dello streetwear perché vanta un ricco catalogo di capi d’abbigliamento esclusivi e sneakers in edizione limitata dei migliori brand tra cui Jordan, Nike e Adidas. Non solo: è conosciuto anche perché consente di partecipare ai raffle. Per avere tale opportunità, non bisogna fare altro che scaricare l’applicazione ufficiale di SVD ed installarla sul proprio dispositivo. Fatto ciò, è possibile accedere al calendario del lancio e selezionare il raffle del prodotto che si vorrebbe acquistare. Per partecipare nel concreto al sorteggio bisogna indicare un indirizzo di consegna ed autorizzare l’eventuale pagamento del prodotto, in modo tale che in caso di vittoria il portale possa procedere direttamente con la spedizione della merce.

Tra tutti i partecipanti iscritti ad un determinato raffre, SVD seleziona in modo del tutto casuale i vincitori, utilizzando un software apposito. Indipendentemente dall’esito del sorteggio, tutti coloro che si sono iscritti ad un raffle ricevono una notifica sul proprio dispositivo per sapere se sono stati fortunati oppure no.

