Arrivano le 500X e Tipo ibride, completata elettrificazione gamma Fiat

E' una gamma ora 100% elettrificata quella proposta da Fiat con il lancio delle nuove 500X Hybrid e Tipo Hybrid. Due versioni che vanno a chiudere un percorso iniziato con la 500 Hybrid e Panda Hybrid, proseguito con la Nuova 500 e l’Ulysse con motorizzazione elettrica e con il lancio della motorizzazione ibrida a 48 volt per le nuove 500X e Tipo permette al marchio torinese di offrire almeno una versione a basse emissioni per ogni modello, avanzando lungo il cammino della transizione energetica e della mobilità sostenibile. Si tratta peraltro di una risposta quasi 'necessaria' alla domanda crescente di questa tecnologia nel segmento di riferimento e in quelli superiori (+30% nell’ultimo anno).

La soluzione adottata per questi due modelli - disponibili anche nella serie speciale (Red) - è peraltro più potente e raffinata di quella vista in precedenza: infatti il nuovo motore che equipaggia 500X e Tipo Hybrid rappresenta anche lo stato dell’arte di una tecnologia semplice ma efficiente. Alla base delle prestazioni dei due modelli c'è infatti sinergia tra il motore di nuova generazione FireFly, un turbo benzina a 4 cilindri da 1.5 litri in grado di erogare fino a 130 CV con una coppia di 240Nm, e l’e-motor da 48 Volt e 15 KW, alloggiato nel nuovo cambio automatico a doppia frizione a 7 velocità, che si distingue per la fluidità e l'efficienza.

Si tratta del primo Hybrid in casa Fiat che usa il motore elettrico scollegando completamente il motore a benzina che, nel ciclo totale WLTP, può restare inattivo fino al 47% del tempo. Grazie alla tecnologia ibrida avanzata, il lavoro del FireFly viene integrato dal supporto di un motore elettrico BSG che permette un avvio silenzioso e 100% elettrico, e dall’e-motor che migliora l’efficienza e la dinamica del veicolo, permettendo anche di viaggiare a motore termico spento.Il risultato sono consumi inferiori ed emissioni abbattute di CO2 fino al 11%, con un ulteriore abbassamento del Total Cost of Ownership.

Se si considera il solo ciclo urbano, la percentuale arriva fino al 62%. Di conseguenza il nuovo Hybrid 48 volt è un motore benzina che consuma meno di un Diesel nel ciclo urbano, con medie anche inferiori a 5 litri per 100 km. Il tutto peraltro con prestazioni brillanti che permettono alla Tipo di raggiungere i 100km/h in soli 9 secondi (9,4 per la 500X) perché l’e-motor eroga coppia in maniera pressoché istantanea, quindi supporta prontamente la performance del termico in fase di ripresa e ne ottimizza il rendimento, mitigando l’effetto turbolag e garantendo prontezza di risposta alle richieste dell'acceleratore. Analogamente se la manovra parte da puro elettrico, ci sarà l'accensione del termico a integrare la richiesta di potenza.

Come spiega Olivier Francois, CEO FIAT e CMO Stellantis "oggi possiamo offrire a tutti i nostri clienti una soluzione di mobilità sostenibile, qualunque sia la loro necessità di mobilità, con una tecnologia semplice e ad un costo accessibile, e di questo sono estremamente orgoglioso perché è coerente con la nostra visione: 'It’s only green when it’s green for all'. Ma non è finita. Il nostro viaggio verso la mobilità sostenibile per tutti prosegue, l’obiettivo - come ho già annunciato - è di lanciare già dal prossimo anno un veicolo nuovo ogni anno, ciascuno con una motorizzazione elettrica e di avere una gamma completamente elettrica dal 2027".