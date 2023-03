Arrivano le cellule cyborg

In un articolo recentemente comparso sulle colonne della prestigiosa rivista “Advanced Science”, un gruppo di ricercatori della University of California, negli Stati Uniti, afferma di essere riuscito a sintetizzare in laboratorio delle cellule cyborg. Realizzate mediante un processo chimico particolarmente complesso, le cellule, pur condividendo molte delle caratteristiche di quelle viventi, non possono replicarsi. Questa peculiarità consentirebbe a medici ed esperti di controllarne l’operato, rendendole un prezioso strumento per la lotta contro il cancro.