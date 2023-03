Arrivano le tazzine da caffè sostenibili

Ogni anno, miliardi di tazzine da caffè monouso vengono utilizzate e gettate nelle discariche, sfuggendo al riciclo. Anche se di carta, sono infatti rivestite da un sottile strato di polietilene, una plastica molto diffusa in ambito commerciale. ChoosePlanetA, azienda specializzata in imballaggi fondata dal designer francese Cyril Drouet, afferma di aver messo a punto una nuova tazza sostenibile che risolverebbe il problema. Stando a quanto riportato dall’impresa, rispetto alle tazzine attualmente in commercio, il dispositivo ridurrebbe l’impronta di carbonio del 40%.