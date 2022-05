Arte accessibile a tutti con gli Art Security Token

Il Museo Reale delle Belle Arti di Anversa (KMSKA) è il primo museo in Europa a lanciare un innovativo metodo di finanziamento per ampliare la propria collezione. Da qualche giorno sulla piattaforma Rubey è possibile acquistare una quota virtuale di un'opera d'arte attraverso l’Art Security Token Offering. Gli appassionati d’arte e il grande pubblico possono infatti diventare “comproprietari” del Carnevale di Binche di James Ensor: gli interessati possono investire in una parte dell'opera, a partire da 150 euro. Attraverso l’iniziativa, il museo potenzia la propria collezione e al contempo offre a tutti la possibilità di investire nell’arte, mentre l'opera sarà esposta in occasione della riapertura del KMSKA, il 24 settembre 2022.