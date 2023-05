Arte: al via Forof essenza, con un profumo si celebra la liberazione degli schiavi

E' possibile coniugare un profumo a un'epoca storica, ancor meglio, a una consuetudine precisa come quella di ridare libertà agli schiavi? Sì se si dà credito all'esperienza sensoriale che da oggi viene proposta a Roma da Forof, spazio dedicato al dialogo tra arte contemporanea e archeologia inaugurato nel 2022 da Giovanna Caruso Fendi. Fino al 15 luglio sarà possibile per i visitatori vivere una esperienza sensoriale che nasce dalla consapevolezza, come spiega l'imprenditrice e mecenate, che nulla "è più memorabile di un odore: l'informazione sensoriale è capace di resistere al tempo come nessun’altra e di incidere sul nostro inconscio". Forof Essenza, con un profumo "che aspira alla libertà, diritto inalienabile di ogni essere umano", mira a connettere l’arte della creazione di profumi, la storia dell’Antica Roma e l’arte contemporanea.

Forof sorge di fronte al foro di Traiano "in un contesto archeologico di inestimabile valore storico, i resti della Basilica Ulpia, che nel II secolo d.C. era la sede in cui, tramite l’atto pubblico della manumissio, gli schiavi potevano riacquisire la propria libertà" spiega Giovanna Caruso Fendi. "L’ispirazione del progetto Forof Essenza nasce dalla volontà di riprodurre la memoria olfattiva di un luogo, di celebrare il valore della Libertà, di rigenerare l'archeologia con l'arte contemporanea”.

Per questo obiettivo l'imprenditrice, figlia di una delle fondatrici della maison famosa in tutto il mondo, Alda, ha invitato Laura Bosetti Tonatto, tra i 'nasi' più rinomati del settore (suoi alcune delle fragranze più famose create per eventi iconici e per alcuni personaggi come la regina Elisabetta), a trasformare in fragranza la storia della Basilica Ulpia. L’essenza, con le sue note olfattive di rosa damascena, ambra, zafferano e incenso, vuole restituire lo spirito di un luogo, diventando un racconto culturale e sociale del valore universale della Libertà, fonte di ispirazione di tutto il progetto.

Queste fragranze non sono state scelte a caso visto che, spiega Bosetti Tonatto, "zafferano e incenso erano usati al Colosseo per mitigare gli odori forti che provenivano dall'arena". Il percorso olfattivo si snoda fino al pavimento in marmo originale della basilica Ulpia accompagnato da un docufilm realizzato dal giornalista e autore Andrea Purgatori, con la regia di Lorenzo Scurati, dedicato all'imperatore Traiano e al racconto della manumissio, la cerimonia di liberazione degli schiavi.

Durante i mesi di maggio e giugno verranno presentati inoltre due Episodi Speciali che vedranno protagoniste le artiste Susana Pilar Delahante Matienzo (l’Avana, 1984) e Silvia Giambrone (Agrigento, 1981), con due performance connesse al valore etico e sociale della Libertà. Le opere, che scaturiranno dagli Episodi, saranno esposte nello spazio fino al 15 luglio 2023. Il viaggio negli spazi di Forof è stato concepito come un percorso sensoriale coinvolgente: partendo da una sezione dedicata alle illustrazioni storiche che raccontano l'atto della manumissio e la Basilica Ulpia, e proseguendo nello spazio dedicato alle performance degli Episodi Speciali, si giunge all'area archeologica scendendo una scala, dove la giovane artista Janneke Leenders (Roermond - Paesi Bassi, 2003), studentessa della RUFA - Rome University of Fine Arts, ha realizzato un intervento site specific che vede su ognuno dei 25 gradini una diversa traduzione della parola libertà.

Nell'area archeologica un percorso olfattivo conduce il pubblico alla scoperta dell’essenza attraverso i quattro passaggi creativi che compongono la fragranza: un'esperienza olistica vissuta in prima persona dal visitatore, che potrà "aspirare" Forof Essenza, avvolto dalle proiezioni in loop del docufilm di Andrea Purgatori.