Arte, Julio Larraz Foundation dona l’opera Incipit alla Fondazione Terzo Pilastro-Internazionale

Grazie al successo della recente retrospettiva ‘’The Allegory of Dreams’’ presso la sede di Venezia della Galleria d’Arte Contini, che lo rappresenta in Italia, il rapporto tra il Maestro di origine cubana Julio Larraz e il Belpaese si va sempre più rafforzando. Un ulteriore tassello è rappresentato dalla donazione dell’opera Incipit, un olio su tela, da parte della Julio Larraz Foundation alla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale di Roma, con cui l’artista corona un personale desiderio, a riprova della stima nei confronti delle attività della Fondazione, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele. Il Maestro celebra così un sodalizio che si è affermato in occasione della indimenticabile mostra "Del mare, dell'aria e di altre storie", organizzata con il sostegno della Fondazione Terzo Pilastro, per volontà del suo Presidente Prof. Emanuele, nel marzo del 2014 a Catania.

‘‘Da allora ho mantenuto il desiderio di donarvi una delle mie opere, desiderio rimandato per le svolte dei trasferimenti e l'inevitabile corso non sempre controllato degli eventi della vita. Nonostante ciò, sono due anni che ho manifestato questo pensiero al mio personale ed è giunto il momento di poterlo materializzare.’’, scrive Julio Larraz nella lettera indirizzata al Presidente.

La Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, ente non profit di diritto privato, è il risultato di un importante processo, voluto dal Presidente Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, finalizzato a razionalizzare e strutturare la multiforme attività delle realtà in essa confluite, che fanno capo alle due strategiche direzioni di intervento originarie: il non profit – definito dal Prof. Emanuele in un suo libro sull’argomento “Il Terzo Pilastro. Il non profit motore del nuovo welfare” – e le tematiche urgenti ispirate dall’osservazione di ciò che accade anche al di fuori del mondo Occidentale.

La Fondazione ha esteso progressivamente la propria operatività dall’Italia fino al Medio ed Estremo Oriente, mantenendo il presidio nei settori di intervento storici e prioritari. I settori di intervento statutari in cui la Fondazione Terzo Pilastro opera sono: la Sanità e la Ricerca scientifica ad essa applicata, l’Assistenza alle Categorie Sociali Deboli, l’Istruzione e Formazione, l’Arte e Cultura. Il suggestivo titolo del capolavoro donato dal Maestro Larraz alla Fondazione, Incipit, evoca la formula latina tradizionale che introduce il titolo di un'opera letteraria. In questo quadro, Julio Larraz riprende alcuni dei suoi temi prediletti. Incorniciato da una veduta d’interno, il soggetto rappresentato non occupa una posizione chiara nell’ambientazione del dipinto che ci accompagna in un mondo surreale, tra atmosfere immobili e sospese e punti di vista capovolti e inquadrature inattese.

Il Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele ha così commentato la donazione: “Sono stato molto lieto di apprendere che il Maestro aveva deciso di donare alla Fondazione l’opera intitolata Incipit: essa infatti incarna perfettamente le atmosfere oniriche che sono la cifra distintiva della sua produzione artistica, da me molto apprezzata fin da quando ho avuto l’opportunità di ammirarla per la prima volta. Sono certo che Incipit diventerà un’opera di indiscusso rilievo all’interno della Collezione della Fondazione.”.