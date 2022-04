Artemisia Academy lancia corso di Fad su medicina sostenibile

Il 7 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Salute. “Il nostro Pianeta, la nostra Salute” è lo slogan lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, con il proposito di ricordare che “solo se salveremo il nostro Pianeta dal disastro ambientale, puntando a un'economia del benessere, potremo sperare in un mondo migliore”. Per l’occasione, a sostegno concreto degli obiettivi della Giornata Mondiale, Artemisia Academy, organismo di Artemisia Onlus, associazione della Rete di centri clinici diagnostici Artemisia Lab, ha organizzato un corso di Fad con crediti Ecm gratuiti dal titolo “medicina sostenibile e riduzione del danno in sanità: dal macro al micro ambiente”.

"Stiamo vivendo una fase di gravissima crisi sanitaria, economica, ambientale e sociale - si legge in una nota - Oltre ai sempre più frequenti eventi climatici estremi ed allo smaltimento incontrollato dei rifiuti tossici, la pandemia da Covid19 ha gravemente compromesso i percorsi di prevenzione e cura delle altre gravi patologie, e l'attuale guerra in Ucraina ha innescato un processo di devastazione nel Paese invaso che rischia di comportare choc energetici ed alimentari con un effetto domino di proporzioni globali. Essenzialmente, la causa profonda è da individuarsi in un diffuso atteggiamento di indifferenza nei confronti della Solidarietà Sociale, dell’Equilibrio dell’Ecosistema, della Sicurezza dell’Uomo e della Terra, sottovalutando l’importanza che, invece, questi fattori assumono sul mantenimento dello stato di Salute dell’individuo e della collettività. E’ pertanto opportuno rivolgere adeguate attenzioni e risorse ai servizi sanitari, alla ricerca scientifica, agli studi sociologici, alle relazioni diplomatiche, alle scienze ambientali, alla gestione sostenibile delle risorse naturali ed all’utilizzo opportuno delle risorse strutturali e tecnologiche".

Il corso di FAD Artemisia Academy è finalizzato a sensibilizzare la collettività sul tema dello Sviluppo Sostenibile ed a trasmettere agli operatori sanitari nuove competenze interdisciplinari in ambito medico-scientifico, sociologico, ambientale, economico e in materia di Global Risk Management. L’evento è accreditato per 6 crediti formativi Ecm ed è rivolto a tutte le professioni sanitarie. La diretta streaming si terrà il 12 aprile 2022, dalle ore 16:00. Per saperne di più e per iscriversi: www.artemisiaonlus.it/eventi