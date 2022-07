Un uomo è stato trovato morto con ferite di arma da taglio alla gola ieri sera alle 21 ad Artena, in via di Casa Colonnella. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Colleferro e il Nucleo investigativo di Frascati che indagano per omicidio. La vittima non aveva documenti ma sembra si tratti di un ragazzo di 25-30 anni.