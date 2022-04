Artmarket.com: il mercato delle aste per consolidare e stabilizzare quello degli NFT

PARIGI, 4 aprile 2022 /PRNewswire/ -- Le case d'asta tradizionali servono da trampolino di lancio negli scambi di NFT, ma potrebbero anche fornire una maggiore stabilità a questo mercato in piena espansione. Fornendo delle stime di valutazione riassumono lo stato attuale della domanda e dell'offerta, mentre vendendo un NFT forniscono un prezzo di riferimento che è indipendente dai prezzi praticati sulle piattaforme peer-to-peer (ad es. OpenSea, Nifty Gateway, SuperRare, ecc.). In altre parole, grazie alla loro esperienza e moderazione del mercato, le case d'asta potrebbero avere un effetto stabilizzatore sul vivace mercato degli NFT.

Abdoulaye Barry, Globule blanc (2022). Stampa su carta + NFT. Stimato a 500-800 €, venduto per 1.080 € dalla casa d'aste FauveParis a Parigi il 10 marzo scorso.

Secondo thierry Ehrmann, CEO e fondatore di Artmarket.com e del suo dipartimento Artprice: «Preparando una vendita, pubblicando un catalogo con diverse settimane di anticipo, fornendo un range di stime e garantendo l'informazione anche dopo l'aggiudicazione, la casa d'aste "modera" effettivamente il mercato degli NFT. Ciò non impedisce ai prezzi di impennarsi se la domanda è più forte del previsto».

Malgrado la trasparenza della tecnologia blockchain, ci sono moltissime anomalie sui principali marketplace di NFT. Che si tratti di falsi account (come quelli che hanno riguardato Takashi Murakami) o di opportunità di arbitraggio (offerta a coloro che riescono a inserirsi nelle whitelist dei progetti più ambiti), sulle piattaforme di vendita di NFT sono comparse moltissime strategie altamente aggressive che hanno contribuito alla volatilità dei prezzi e a un certo grado di instabilità.

Gli NFT "troppo" attesi di Takashi Murakami

Dall'annuncio del suo progetto NFT Flowers, l'artista giapponese Takashi Murakami (alla 105esima posizione nella nostra classifica globale degli artisti per fatturato d'asta 2021 e comprendente l'insieme dei periodi creativi) è al centro di numerosi tentativi di frode che usano account Instagram e Twitter con nomi volutamente simili, come ad esempio murekemi.flower2022. Spingendo a coniare NFT il più velocemente possibile (come accade per la maggior parte dei drop NFT), questi falsi progetti tentano di far acquistare immediatamente, senza verificare la legittimità del creatore.

Chiaramente il progetto NFT di Murakami attrae l'interesse sia dei collezionisti tradizionali che della comunità crypto. Ma sembra sempre più probabile che l'uscita dei suoi NFT Flowers avverrà più o meno contemporaneamente alla sua mostra personale alla Gagosian di New York, prevista a maggio. Dovremo quindi aspettare più a lungo di quanto inizialmente previsto per investire nei Flowers digitali di Murakami.

https://gagosian.com/exhibitions/2022/takashi-murakami/

Purtroppo, la poca chiarezza che regna attualmente sui marketplace di NFT e sui social media sta provocando un elevato numero di truffe. Quasi tutti i progetti NFT oggi più famosi hanno numerosissime copie che circolano su OpenSea. Questa situazione potrebbe essere migliorata da una presenza più attiva nell'ecosistema degli NFT di soggetti stabilizzatori, come le case d'asta.

Finalmente, un vero prezzo di rifermento

Dei 10.000 pezzi della collezione World of Women, soltanto una copia è andata a un'asta pubblica. Stimato tra 400.000 e 665.000 dollari da Christie's, Woman #5672 è stato venduto lo scorso 1° marzo a Londra per 600.000 dollari (più un 26% di commissioni di acquisto, per un prezzo totale di acquisto di 755.000 dollari).

Il valore di quest'opera è rientrato perfettamente nella stima fornita dalla casa d'aste Christie's. Tuttavia, il prezzo di questo NFT è stato molto volatile: appena sei mesi fa, Woman #5672 è stato acquistato per 117.000 dollari (37,95 eth) sulla piattaforma OpenSea, mentre oggi la miglior offerta è di 70.000 dollari (20 eth).

https://opensea.io/assets/0xe785e82358879f061bc3dcac6f0444462d4b5330/5672

Essendo al di fuori della blockchain, i dati relativi alla vendita di Christie's non compaiono nel registro attività dell'opera su OpenSea. Per contro, l'identità (o piuttosto lo pseudonimo) dell'acquirente di Woman #5672 è stata rivelata da OpenSea: si tratta dell'account moonpay.eth. In questo modo, la piattaforma OpenSea e la casa d'aste Christie's forniscono entrambe delle informazioni complementari tra loro.

