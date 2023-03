PARIS, 20 marzo 2023 /PRNewswire/ -- Il 26° Rapporto annuale di Artprice, "Il mercato dell'arte nel 2022", offre un'analisi globale delle vendite al pubblico di belle arti, ossia dipinti, sculture, disegni, fotografie, stampe, video, installazioni, arazzi e NFT (esclusi gli oggetti d'antiquariato, i beni culturali anonimi e i mobili), e copre il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022.

Tutti i prezzi indicati in questo rapporto Artprice by Artmarket si riferiscono ai risultati delle aste pubbliche, comprese le spese di acquisto. Tutti gli usi del simbolo $ si riferiscono a dollari USA.

I risultati del Mercato dell'Arte 2022 sono eccellenti, nonostante la pandemia che rimarrà impressa nella storia del mondo moderno e che fortunatamente sembra volgere al termine.

Nonostante il perdurare degli impatti negativi della pandemia, i dati mostrano un aumento del 16% del fatturato delle aste occidentali rispetto all'anno precedente (2021).

In Cina, la politica governativa dello zero-COVID ha causato una forte contrazione del 34% del fatturato delle aste di belle arti, sceso a 3,9 miliardi di dollari contro i 5,9 miliardi del 2021.

Tuttavia, i professionisti del mercato dell'arte si aspettano un rimbalzo molto consistente del mercato dell'arte cinese nel 2023 e una concorrenza molto più agguerrita con gli Stati Uniti.

Nell'ambito della loro collaborazione per la produzione di rapporti sul mercato dell'arte veramente globale, Artprice e il suo partner editoriale statale cinese, Artron, stanno monitorando molto da vicino questa agguerrita competizione.

In questo rapporto, Artprice presenta, tra gli altri elementi, le sue famose classifiche, tra cui la Top 500 Artisti per fatturato d'asta di belle arti e NFT nel 2022, e la Top 100 opere di belle arti e NFT vendute all'asta nel 2022.

La smaterializzazione del mercato dell'arte e la sua crescente dipendenza da Internet sono oggi una realtà in tutti e cinque i continenti del mondo, una realtà che finirà per relegare le sale d'asta fisiche alla storia del XX secolo.

Secondo Thierry Ehrmann, CEO di Artmarket.com e fondatore di Artprice, "la migrazione verso Internet delle case d'asta ha assunto proporzioni spettacolari con, da un lato, un aumento del 2.700% della pubblicità delle aste su Internet e, dall'altro, un aumento dell'810% delle vendite in live-stream nei tre anni della pandemia COVID. Tali cifre non erano generalmente previste prima del 2025-2027".

Artprice by Artmarket è lieta di annunciare la pubblicazione del suo 26° rapporto annuale "Il mercato dell'arte nel 2022", disponibile gratuitamente, integralmente e in tre lingue, sia come documento consultabile online sia come PDF scaricabile:www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2022

Inglese: https://www.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/the-art-market-in-2022.pdfFrancese: https://fr.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/le-marche-de-lart-en-2022.pdfMandarino: https://zh.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/zh-the-art-market-in-2022.pdf

Sinossi globale

In Occidente, il fatturato delle aste di belle arti ha raggiunto un nuovo massimo di 12,6 miliardi di dollari, con un aumento del 16% rispetto ai 10,9 miliardi di dollari del 2021.

Includendo la Cina, il mercato globale delle aste d'arte ha totalizzato 16,56 miliardi di dollari contro i 17,08 miliardi del 2021, con una contrazione del 3,1% dovuta principalmente al forte calo del fatturato della Cina (-34%) a seguito della sua politica zero-COVID.

Il volume delle transazioni ha raggiunto un nuovo livello storico con 705.000 lotti venduti, rispetto ai 672.000 nel 2021.

La percentuale di lotti invenduti è passata dal 31% nel 2021 al 35% nel 2022, suggerendo che il mercato è diventato leggermente più selettivo.

Il prezzo medio d'asta delle opere d'arte è stato di 23.500 dollari nel 2022 rispetto ai 25.730 dollari nel 2021.

Il prezzo mediano d'asta è stato di 760 dollari nel 2022 contro i 930 dollari nel 2021.

Nel 2022, l'80% delle opere d'arte è stato venduto all'asta a meno di 4.500 dollari (contro i 4.800 dollari nel 2021).

L'indice generale dei prezzi dell'arte è sceso del -18% tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022.

L'indice Artprice100© degli artisti blue-chip ha registrato un aumento del 3% nel 2022 rispetto al -19% per l'S&P 500.

L'arte contemporanea che rappresenta il 16% del mercato dell'arte con il 20% nel 2021 e solo il 3% nel 2000.

Sei opere d'arte hanno superato la soglia simbolica dei 100 milioni di dollari, tutte a New York, contro una sola nel 2021.

Nel 2022, un totale di 1.682 opere d'arte più 1 NFT ha superato la soglia di 1 milione di dollari, rispetto alle 1.709 opere d'arte più 25 NFT nel 2021.

Fatturato globale delle aste di belle arti & NFT

Infographic - https://mma.prnewswire.com/media/2032675/Artmarket_1.jpg

Gli Stati Uniti in pole position

Nel 2022, gli Stati Uniti hanno registrato il miglior fatturato di sempre per le aste di belle arti, con 158.000 lotti che hanno generato 7,34 miliardi di dollari, pari al 44% del mercato globale dell'arte (rispetto ai 140.000 lotti e 5,8 miliardi di dollari, pari al 34% del mercato globale dell'arte nel 2021).

Paralizzata dalla sua politica sanitaria zero-COVID, la Cina ha generato solo 3,91 miliardi di dollari, pari al 24% del mercato globale dell'arte (contro i 5,9 miliardi di dollari del 2021, pari al 35% del mercato globale dell'arte).

Il fatturato delle aste d'arte del Regno Unito è aumentato dell'8% nel 2022, raggiungendo i 2,16 miliardi di dollari, consolidando il terzo posto con il 13% del mercato globale dell'arte (contro i 2 miliardi di dollari nel 2021, pari al 12% del fatturato globale).

Il mercato francese delle aste d'arte ha generato 991 milioni di dollari (6% del fatturato globale), in calo del 3% rispetto al 2021 (1,02 miliardi di dollari o 6% del mercato globale dell'arte) a causa di un tasso di cambio euro/dollaro sfavorevole.

La Germania ha continuato a crescere (+6%) totalizzando 379 milioni di dollari e rappresentando il 2,3% del fatturato globale (contro i 359 milioni di dollari nel 2021 o il 2,1% del mercato globale).

L'Italia (-11%) e il Giappone (+10%) hanno chiuso il 2022 a pari merito con 190 milioni di dollari e 185 milioni di dollari rispettivamente (contro 211 milioni di dollari per l'Italia e 167 milioni di dollari per il Giappone nel 2021).

La Germania ha registrato un nuovo prezzo record per un'opera d'arte all'asta quando l'autoritratto di Max Beckmann è stato venduto per 24,4 milioni di dollari.

Anche il mercato giapponese delle aste d'arte ha registrato un nuovo prezzo record quando un'opera di Andy Warhol è stata venduta per 20,8 milioni di dollari.

I 10 principali paesi per fatturato d'asta Belle Arti + NFT (e quota di mercato) nel 2022

Azione Fatturato Quota di mercato

1 Stati Uniti 7.339.083.284 $ 44,31 %

2 Cina (Artron) 3.913.799.723 $ 23,63%

3 Regno Unito 2.156.700.023 $ 13,02 %

4 Francia 991.549.591 $ 5,99 %

5 Germania 379.443.977 $ 2,29 %

6 Italia 190.674.079 $ 1,15 %

7 Giappone 185.463.014 $ 1,12 %

8 Svizzera 154.773.773 $ 0,93 %

9 Corea del Sud 139.234.350 $ 0,84%

10 Australia 118.278.877 $ 0,71 %

Case d'asta e collezioni

Nel 2022, Christie's ha stabilito un nuovo record storico per le sue attività d'asta Belle Arti & NFT in tutto il mondo, con un fatturato totale di 5,8 miliardi di dollari in dodici mesi (rispetto ai 4 miliardi di dollari nel 2021).

Sotheby's è stata la seconda casa d'asta di belle arti al mondo con 3,9 miliardi di dollari (rispetto ai 4,4 miliardi di dollari nel 2021).

Sotheby's si è piazzata al secondo posto dietro Christie's a New York, Londra e Parigi, ma nel 2022 ha dominato a Hong Kong e Milano.

Avendo battuto rispettivamente il 35% e il 24% del fatturato globale delle aste d'arte, Christie's e Sotheby's hanno rappresentato più della metà del valore globale totale del mercato secondario dell'arte. Nel 2021 hanno rappresentato rispettivamente il 23% e il 26%).

Il 9 e 10 novembre 2022, la Paul G. Allen Collection è diventata la collezione più costosa di tutti i tempi, realizzando 1,6 miliardi di dollari da Christie's a New York.

A New York sono state vendute anche le collezioni di Anne H. Bass, Thomas Ammann e David M. Solinger, tra le altre.

Gli elementi delle belle arti della collezione di Hubert de Givenchy hanno preso 59 milioni di dollari da Christie's a Parigi.

China Guardian è stata la principale casa d'asta cinese con 362 milioni di dollari (rispetto ai 677 milioni di dollari del 2021).

Artcurial (92 milioni di dollari nel 2022 contro 91 milioni di dollari nel 2021) è stata la principale casa d'asta di belle arti in Francia.

Il fatturato d'asta principale dei mercati di Belle Arti + NFT

Infographic - https://mma.prnewswire.com/media/2032674/Artmarket_2.jpg

Opere e artisti per periodo

Antichi maestri (artisti nati prima del 1759)

Nel 2022, le opere di antichi maestri hanno rappresentato l'11% del numero totale di lotti d'arte venduti all'asta in tutto il mondo e il 7% del fatturato globale delle aste d'arte dell'anno (contro l'11% dei lotti venduti e il 9% del fatturato nel 2021).

Nel gennaio e nel novembre del 2022, due dipinti di Botticelli hanno superato i 40 milioni di dollari a New York.

In Francia, una natura morta di Jean-Baptiste Siméon Chardin e un disegno di Michelangelo sono stati venduti rispettivamente per 27 e 24 milioni di dollari.

L'arte del XIX secolo (artisti nati tra il 1760 e il 1859)

Nel 2022, le opere di artisti del XIX secolo hanno rappresentato il 10% di tutti i lotti venduti durante l'anno e il 14% del fatturato globale delle aste d'arte (contro il 10% dei lotti venduti e il 10% del fatturato globale nel 2021).

I primi tre risultati di questo periodo sono stati tutti registrati nel 2022 con oltre 100 milioni di dollari ciascuno.

Questi dipinti di Seurat, Cézanne e Van Gogh erano tutti presenti nella Collezione Paul G. Allen.

Nel 2022, Claude Monet è stato il secondo artista di maggior successo al mondo con un fatturato d'asta annuale di 539 milioni di dollari (nel 2021 l'artista francese era al quarto posto con 305 milioni di dollari).

Arte moderna (artisti nati tra il 1860 e il 1919)

Nel 2022, l'Arte Moderna è stata il segmento principale del mercato delle aste d'arte con il 35% dei lotti venduti e il 37% del valore (contro il 37% dei lotti venduti e il 37% del fatturato nel 2021).

Pablo Picasso è stato il terzo artista più popolare all'asta dell'anno, generando 494 milioni di dollari (Nel 2021 era stato il più richiesto con 672 milioni di dollari).

La Foresta di betulle di Gustav Klimt (1903) è diventata la decima opera d'arte moderna più costosa mai venduta all'asta, quando è stata venduta per 104 milioni di dollari.

Con non meno di 30 milioni di risultati d'asta (in dollari) nel 2022, René Magritte ha chiuso l'anno tra i cinque artisti più venduti al mondo.

L' Impero della luce (1961) di Magritte ha ottenuto il miglior risultato d'asta di arte moderna dell'anno con 79 milioni di dollari a Londra.

Il Paesaggio dopo Wang Ximeng (1947) di Zhang Daqian ha ottenuto il miglior risultato del mercato delle aste dell'arte cinese nel 2022, con 47 milioni di dollari.

Due fotografie hanno stabilito nuovi record mondiali per questo mezzo: una di Man Ray a 12,4 milioni di dollari e l'altra di Edward Steichen a 11,8 milioni di dollari.

Arte del dopoguerra (artisti nati tra il 1920 e il 1944)

L'arte del dopoguerra rappresenta il 26% dei lotti venduti e il 26% del fatturato complessivo (25% dei lotti venduti e 23% del fatturato nel 2021).

Andy Warhol è stato l'artista di maggior successo dell'anno in asta, con 2.160 lotti venduti per un valore di 590 milioni di dollari (era terzo nel 2021 con 348 milioni di dollari).

Shot Sage Blue Marilyn (1964) di Warhol diventa la seconda opera più costosa di tutti i tempi quando ha spuntato 195 milioni di dollari.

Il grande interno, W11 di Lucian Freud (1981/83) ha raggiunto un nuovo record d'asta per l'artista con 86 milioni di dollari.

Gerhard Richter è stato l'artista vivente più venduto all'asta dell'anno con un fatturato totale di 226 milioni di dollari (246 milioni di dollari nel 2021).

Tre arazzi di Alighiero Boetti diventano gli arazzi più costosi mai venduti all'asta, a più di 5 milioni di dollari ciascuno.

Yayoi Kusama è stata l'unica donna tra i primi 10 artisti: Nel 2022, 900 dei suoi lotti sono stati venduti per un totale di 195 milioni di dollari (contro i 778 lotti venduti per 178 milioni di dollari nel 2021).

Arte contemporanea (artisti nati dopo il 1945)

Le vendite di arte contemporanea hanno rappresentato il 18% dei lotti venduti e il 16% del fatturato globale dell'asta.

Jean-Michel Basquiat è sceso al 7° posto nella classifica di Artprice con un fatturato annuo di 221 milioni di dollari (era 2° nel 2021 con 439 milioni di dollari).

La scultura Jim Beam (1986) di Jeff Koons è stata venduta per 17 milioni di dollari nel 2022, ma nel 2014 valeva 33 milioni di dollari.

Yoshitomo Nara ha segnato le aste di Hong Kong con Oddly Cozy (2013), venduto per 14,3 milioni di dollari.

Arte ultra-contemporanea (artisti under 40)

Due opere di Matthew Wong e un dipinto di Avery Singer hanno superato la soglia dei 5 milioni di dollari all'asta.

L'artista Ayoko Rokkaku (1982) si è classificata al 75° posto nella classifica globale di Artprice con 32 milioni di dollari (era 97° nel 2021 con 21,5 milioni di dollari).

Flora Yukhnovich (1990) ha generato 14,6 milioni di dollari con un nuovo record personale di 3,6 milioni di dollari.

Njideka. The Beautyful Ones (2012) di A. Crosby è stato venduto per 4,7 milioni di dollari nel 2022 contro i 3,1 milioni del 2017.

Anna Weyant ha stabilito un nuovo record d'asta per un'artista donna sotto i 30 anni, con 1,6 milioni di dollari.

Refik Anadol (1985) ha ottenuto il miglior prezzo dell'anno per una NFT con il suo Living Architecture: Casa Batlló (2022) è stata venduta per 1,4 milioni di dollari (rispetto al prezzo record NFT di 69,4 milioni di dollari per Beeple nel 2021).

In conclusione, un po' controintuitivamente - dato l'attuale contesto geopolitico ed economico - il mercato dell'arte ha dimostrato una salute insolente, con record d'asta regolari per opere di tutti i periodi artistici in un gran numero di snodi principali del mercato. Indicatori primari dello stato di salute del mercato dell'arte, non abbiamo riscontrato cancellazioni di vendite catalogate Classic e/o Prestige nel 2022 o 2023.

Le case d'asta più importanti e gli investitori sono ben consapevoli che il mercato dell'arte sia un investimento paradisiaco sicuro, come mostrato dall'indice di Artprice100© che ha surclassato chiaramente lo scorso anno gli indici del mercato azionario. Perciò questo periodo di incertezza attuale sui mercati azionari ha convogliato nuovi fondi e investimenti sul mercato dell'arte.

Artprice aveva già notato che durante la crisi principale del recente passato – il crash Nasdaq nel 2000, gli attentati dell'11 settembre del 2001, la guerra in Afghanistan del 2001, la guerra in Iraq del 2003, la crisi del subprime e dei CDS nel 2007, l'era sui tassi di interesse negativi che è iniziata nel 2011 e la crisi del Covid del 2019 – il mercato dell'arte ha avuto un impatto minore rispetto ai mercati finanziari e all'economia nel suo complesso.

A riprova di ciò, una nuova pagina della storia delle aste è stata appena voltata: l'attesissima dispersione della collezione d'arte acquistata da Paul G. Allen - che nel 1975 fondò Microsoft insieme a Bill Gates - è stata la prima collezione privata a superare un miliardo di dollari all'asta, generando una somma ragguardevole di 1,62 miliardi di dollari con cinque opere vendute a prezzi notevolmente superiori alla soglia dei 100 milioni di dollari da Christie's New York.

Grazie alle vendite straordinariamente ben condotte di Christie's e Sotheby's di eccezionali collezioni americane, l'anno 2022 è diventato una pietra miliare importante nella storia delle aste pubbliche.

Né la guerra sul suolo europeo né i timori di una recessione economica hanno avuto la meglio sul mercato dell'arte.

Per quanto riguarda il 2023, alla luce dei primi risultati e della prevista ripresa dell'attività delle aste d'arte in Cina dopo la fine della politica zero-COVID, le prospettive sono decisamente positive.

A proposito di Artmarket:

Artmarket.com è quotato su Eurolist da Euronext Paris, Euroclear: 7478 – Bloomberg: PRC – Reuters: ARTF.

Scopri Artmarket e il suo dipartimento Artprice in video: www.artprice.com/video

Artmarket.com è di proprietà del Gruppo Server, che ne è il principale azionista e fondatore.

Artmarket è un operatore globale del mercato dell'arte che comprende, tra le altre strutture, il dipartimento Artprice, leader mondiale nella raccolta, gestione e utilizzo delle informazioni sul mercato dell'arte storico e attuale in banche dati che contengono più di 30 milioni di indici e risultati di aggiudicazione, di oltre 810.000 artisti.

Artprice Images® consente l'accesso illimitato alla più grande banca immagini al mondo dedicata al Mercato dell'Arte: ben 180 milioni di fotografie digitali o riproduzioni incise di opere d'arte dal 1700 fino a oggi, corredate dai commenti dei nostri storici dell'arte.

Artmarket, con il suo dipartimento Artprice, raccoglie dati su base permanente da 6500 Case d'Asta e produce informazioni chiave sul Mercato dell'Arte per le principali agenzie di stampa e comunicazione (7.200 pubblicazioni). I 7,2 milioni di utenti registrati hanno accesso agli annunci pubblicati dagli altri membri, una rete che oggi rappresenta il Global Standardized Marketplace®, leader nella compravendita di opere d'arte a un prezzo fisso o di offerta (aste regolate dai paragrafi 2 e 3 dell'Articolo L 321.3 del Codice di Commercio francese).

Artmarket, insieme al dipartimento Artprice, ha ricevuto per due volte il marchio di stato "Azienda innovativa" dalla Banca di Investimento Pubblico (BPI), che ha sostenuto l'azienda nel suo progetto per consolidare la propria posizione come attore globale nel mercato dell'arte.

Artprice attraverso il rapporto sul mercato globale dell'arte di Artmarket, "Il mercato dell'arte nel 2022", pubblicato nel marzo 2023:

Artprice pubblica il rapporto sul mercato dell'arte ultra-contemporanea 2022:

Il rapporto del primo semestre 2022 di Artprice: il mercato dell'arte torna a crescere fortemente in Occidente

Indice di comunicati stampa pubblicato daArtmarket con il suo dipartimento Artprice:

Scopri l'alchimia e l'universo di Artmarket e del suo dipartimento Artprice https://www.artprice.com/video con sede presso il celebre Museo di Arte Contemporanea Organe "The abode of Chaos" (New York Times dixit): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

