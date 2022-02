Arval, Majtan: 'Settore chiede regole chiare, solo così si favorisce trasformazione'

Al settore auto, e a quello del noleggio in particolare, "il governo deve fornire regole e incentivi che possano aiutarci nelle scelte: oggi, a febbraio, stiamo ancora aspettando di conoscere il programma di ecobonus per il 2022 e questo ci rende meno competitivi rispetto ad altri paesi, dove le scelte sono state più chiare così da offrire soluzioni 'trasparenti' ai clienti". Lo sottolinea all'Adnkronos Stefan Majtán, Direttore Generale di Arval Italia, che definisce questo "un grosso problema: le associazioni di settore stanno premendo sulle istituzioni affinche' ci forniscano la cornice adeguata per gestire questo processo". Senza dimenticare, aggiunge, "la necessità di migliorare le infrastrutture per le vetture elettrificate: solo così potremo andare più veloci nella trasformazione della mobilità" che oggi "è più 'individuale' e ci impone di valutare fattori ambientali, un elemento sul quale in Arval ci sentiamo molto responsabili". Ma "dobbiamo sapere come il governo nei prossimo 4-5 anni vuole gestire la transizione, così da permetterci la giusta pianificazione" conclude.