Ascensia Diabetes Care annuncia il vincitore della This is Diabetes Art and Photo Competition

BASILEA, Svizzera, 14 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Ascensia Diabetes Care, azienda mondiale per la cura del diabete, produttore del portafoglio di sistemi CONTOUR® per il monitoraggio della glicemia nel sangue (BGM) e distributore del sistema Eversense® per il monitoraggio continuo della glicemia (CGM), ha annunciato il vincitore della competizione di arte e fotografia This is Diabetes. Il concorso era alla ricerca di un'opera d'arte o di una fotografia che riflettesse "l'accesso alla cura del diabete", il tema scelto quest'anno dalla International Diabetes Federation per la Giornata mondiale del diabete. Il concorso ha attirato più di 150 partecipanti in totale, suddivisi tra un pubblico in generale e una categoria di dipendenti. È stato promesso un fondo premio totale di 12.000 Euro che sarà donato, a nome dei vincitori e dei finalisti, a organizzazioni di beneficenza per il diabete di loro scelta.

Nella categoria pubblica generale, Katia Montel, residente in Italia, è il vincitore globale per la sua immagine intitolata "We fight diabetes together". L'immagine raffigura due persone che duellano utilizzando una siringa e un monitor glicemico. La donazione di €5.000 sarà effettuata a DiAthlete, un ente benefico con sede nel Regno Unito. Inoltre, sarà effettuata una donazione di 1.000 EUR a favore dell'ente benefico selezionato dai tre finalisti: Brenda Lim, Singapore, che dona a Diabetes Singapore; Renata Cuellar Vélez, Messico, che dona a Con Diabetes Si Se Puede I.A.P; e, Georgina Anzures, Stati Uniti, che dona a JDRF.

Nella categoria interna, aperta ad Ascensia, PHC Group e ai dipendenti dei partner aziendali, sono stati nominati vincitori congiunti Sabrina Yeo, residente a Singapore e Cole Bruesehoff, residente negli Stati Uniti, che hanno scelto di donare 1.500 EUR rispettivamente a Diabetes Singapore e JDRF. Inoltre, Ascensia effettuerà una donazione di 500 EUR a favore delle organizzazioni di beneficenza selezionate da due finalisti.

Sabrina Yeo ha commentato: "Desidero porgere le mie più vive congratulazioni a tutti i vincitori e ai finalisti. È un onore aver vinto questo concorso. Questa iniziativa è stata una grande opportunità per mostrare e imparare di più su cosa significa l'accesso a farmaci, tecnologia, supporto, una dieta sana e un luogo sicuro per l'esercizio fisico per le persone affette da diabete in tutto il mondo. Sono cose che molti danno per scontate, ma noi, in particolare i dipendenti di Ascensia e i nostri partner commerciali, dobbiamo ricordare che non è così ovunque."

I vincitori sono stati selezionati in base alla creatività, al legame con il tema e alla narrazione alla base della presentazione. I giudici hanno incluso: Appleton, un artista e fotografo statunitense che convive con il diabete di tipo 1 e la cui missione è diffondere la consapevolezza del diabete attraverso la sua arte, i suoi discorsi e il suo patrocinio. Residente nel Regno Unito, Adam Isfendiyar, un fotografo di documentari e viaggi che usa la propria arte per raccontare storie di luoghi e persone e il rapporto tra identità e ambiente. Pei Yan Heng, di Singapore, fotografo appassionato di natura, che convive con il diabete di tipo 2. Weronika Burkort, artista e illustratore polacco residente in Belgio, a cui è stato diagnosticato il tipo 1 nel 1995, crea arte per ispirare, motivare e sostenere la comunità diabetica. Manon Pinard, un dipendente di Ascensia residente in Canada e membro del gruppo Insiders di Ascensia, composto da dipendenti affetti da diabete che offrono spunti e il punto di vista di un paziente sulle attività sponsorizzate dall'azienda.

Rob Schumm, Presidente di Ascensia Diabetes Care, ha commentato: "Il nostro coinvolgimento nella giornata mondiale del diabete è una parte importante di quello che siamo in Ascensia. In qualità di azienda che si concentra solo sul diabete, siamo orgogliosi di svolgere un ruolo attivo nell'evidenziare le caratteristiche di questa patologia e cerchiamo ogni opportunità per educare ulteriormente noi stessi e i nostri dipendenti. È stato fonte di ispirazione vedere tutti i contributi e vedere cosa questo significa per così tante persone e spero che queste immagini catturino l'attenzione di persone di tutto il mondo e contribuiscano a sensibilizzare sul diabete a livello globale. Siamo lieti di poter sostenere una serie di enti di beneficenza per il diabete, promuovendo l'accesso alle cure per il diabete, attraverso le donazioni che stiamo effettuando per conto dei vincitori e dei finalisti."

Per visualizzare tutti i vincitori e i finalisti e scoprire a quali enti di beneficenza hanno donato, visitate il sito web www.ascensia.com/wdd2021/ e mostrate il vostro sostegno per la Giornata mondiale del diabete condividendo o reagendo a queste immagini. Puoi anche visualizzare attraverso i canali social media di Ascensia Diabetes Care Facebook, Twitter eInstagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1687041/This_is_Diabetes_art_and_photo_competition.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/749389/Ascensia_Diabetes_Care_Logo.jpg