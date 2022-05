Ascolti tv, ancora una vittoria per 'Don Matteo 13'

Oltre 5,5 milioni di spettatori per la serie con Raoul Bova in onda su Rai1

Ancora una vittoria per 'Don Matteo 13'. La serie in onda su Rai1, che ha ora come protagonista Raoul Bova nei panni di don Massimo, è stata infatti seguita da 5.572.000 telespettatori pari a uno share del 30,23% aggiudicandosi la sfida del prime time. Secondo gradino del podio per Canale 5 con il film 'Cinquanta sfumature di rosso' che ha ottenuto 1.659.000 telespettatori e uno share del 9,60%. Terzo posto per Italia1 con 'Le Iene presentano delitto di Garlasco: la verità di Alberto Stasi' seguite ad 1.379.000 telespettatori (share del 9,46%).

Fuori dal podio, su La7 'DiMartedì' ha totalizzato 1.016.000 telespettatori e uno share del 5,93% mentre su Rai 3 il programma '#Cartabianca' è stata visto da 887.000 telespettatori (share del 5,27%). Su Rai 2 il film 'I magnifici 7' ha interessato 861.000 telespettatori (share del 4,86%) mentre su Retequattro 'Fuori dal coro' ha raggiunto 737.000 telespettatori pari a uno share del 5,16%. Chiudono gli ascolti del prime time di ieri sera Nove con il film 'Il mondo dei replicanti' seguito da 215.000 telespettatori (share 1,2%) e Tv8 con il film 'Creed – Nato per combattere', visto da 192.000 telespettatori (share dell'1,1%).