Ascolti tv, 'Ballando con le Stelle' vince prima serata con il 30% share

'Ballando con le Stelle' chiude in bellezza l'edizione 2022 del programma presentato in prima serata da Milly Carlucci. La puntata finale ha visto davanti alla tv una media di 3.987.000 telespettatori pari al 30.1% di share, conquistando la vittoria nel prime time e sbaragliando la concorrenza. Sempre in casa Rai, al mattino ottimi gli ascolti dell’ultima puntata di ‘Viva Rai2’ prima della pausa festiva (il programma di Fiorello tornerà in onda il 16 gennaio), con 727.000 telespettatori e il 16.7% di share.

Tornando alla prima serata, al secondo posto del podio si piazza il film 'Mamma, ho perso l'aereo' che su Italia1 ha registrato 1.768.000 pari al 10% superando in casa Canale5 che con il film'Natale a 5 stelle' ha ottenuto 1.594.000 spettatori con uno share del 9.7%. A seguire: su Rete4 'Notting Hill' con 829.000 spettatori e 5.1%; su Rai2 'Blue Bloods' con 779.000 spettatori e 4.5%; su Rai3 'Oltre la notte' con 656.000 e 3.7%; su La7 'Speciale Eden' con 547.000 e 3.5%; sul Nove 'I Migliori Fratelli di Crozza' con 491.000 e 2.7%; su Tv8 'La bella e la bestia' con 381.000 telespettatori e il 2.2% di share.