Ascolti tv, 'Belle & Sebastien' supera 'Sanremo tra palco e realtà'

La serata tv di ieri vede nel prime time il film 'Belle & Sebastien' su Canale 5 con 2.087.000 telespettatori e 13,3% share superare il programma 'Sanremo tra palco e realtà' condotto da Gianni Morandi su Rai1 che totalizza 1.860.000 spettatori pari a 11,5% share. Al terzo gradino del podio sale Rai3 che con 'Report' conquista 1.538.000 telespettatori e 8,5% share. Seguono: su Rai2 il film 'L’incredibile storia dell’Isola delle Rose' con 1.061.000 telespettatori pari a 5,8% share; su Italia1 'Freedom - Oltre il Confine' con 949.000 e 6,3%; su Rete4 la trasmissione 'Quarta Repubblica' con 809.000 e 6,1%; su La7 'Il profumo del mosto selvatico' con 613.000 e 3,6%; sul Nove la prima puntata della nuova stagione di 'Only Fun Comico Show' con 538.000 e 3,2%; su Tv8 'Spider-Man: Far From Home' 458.000 telespettatori e 2,8% share.

In seconda serata, l'esordio di Morgan con il programma 'Stra-Morgan' su Rai2 segna 344.000 telespettatori pari al 3,4% di share. Nel preserale, si impone 'L'eredità' condotto da Flavio Insinna su Rai1 con 6.369.000 telespettatori pari al 24,5% di share, contro 'Avanti un Altro' che su Canale5 interessa 2.729.000 telespettatori e il 19.2% di share. Infine, nell'access prime time, vittoria per 'I soliti ignoti' di Amadeus su Rai1 con 4.261.000 e 22,2% che supera 'Striscia la Notizia' che su Canale5 registra 3.461.000 telespettatori pari al 18% di share.