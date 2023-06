Ascolti tv, 'Blanca' in replica su Rai1 e 'L'isola dei famosi' i più visti

Terzo gradino del podio per Rai3 con 'Report'

Vittoria di Rai1 in termini di telespettatori (2.688.000) per la replica di 'Blanca' che ha ottenuto uno share del 15,2%. Su Canale 5, invece, 'L’Isola dei Famosi' ha ottenuto uno share del 19,5% raggiungendo 2.388.000 telespettatori. Terzo gradino del podio per Rai3 con 'Report' che ha totalizzato 1.661.000 telespettatori e uno share dell'8,6%.

Fuori dal podio su Italia1 il film 'L’incredibile Hulk' è stato visto da 1.127.000 telespettatori registrando uno share del 6,3% mentre su Rai2 'N.C.I.S. Los Angeles' ha interessato 952.000 telespettatori (5% di share). Su Retequattro, poi, 'Quarta Repubblica' ne ha conquistati 949.000 (share del 6,5%). Su Nove Giuseppe Giacobazzi in 'Io ci sarò' ha raggiunto 560.000 telespettatori ottenendo uno share del 3,3% mentre su Tv8 'Zlatan' è stato visto da 429.000 telespettatori (share del 2,4%. Chiude gli ascolti del prime time La7 con la serie 'Yellowstone' che è stato seguita da 268.000 telespettatori pari a uno share dell'1,6%.