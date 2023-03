Ascolti tv, 'Che Dio ci aiuti 7' conquista il prime time

4.085.000 telespettatori pari a uno share del 22%. Per 'Viva Rai2!' share del 18,3%

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con 'Che Dio ci aiuti 7', visto da 4.085.000 telespettatori pari a uno share del 22%. Nel dettaglio, nella prima puntata il programma è stato seguito da 4.258.000 telespettatori pari al 20,74% e nella seconda da 3.900.000 telespettatori (share del 23,63%). Secondo gradino del podio per Canale5 con 'Grande Fratello Vip', visto da 2.719.000 telespettatori (share del 20,43%). Terzo posto per Italia1 con il film 'L’uomo di acciaio' che ha totalizzato 927.000 telespettatori, (share del 5,11%). Da segnalare, in particolare, nella fascia mattutina il record di telespettatori di 'Viva Rai2!', che ha sfiorato il milione di telespettatori attestandosi su uno share del 18,3% (949.000 di telespettatori).

Fuori dal podio su Tv8 la partita Fiorentina – Sivasspor di Conference League è stato seguita da 897.000 telespettatori (share del 4,34%) mente su Rai3 il programma 'Splendida Cornice' ne ha ottenuti 843.000 (share del 4,11%). Su Retequattro 'Dritto e Rovescio' ha interessato 813.000 telespettatori (share del 5,36%) mentre su La7 'Piazza Pulita' è stata seguita da 802.000 telespettatori (share del 5,31%). Chiudono gli ascolti del prime time Rai 2 con il film 'L’uomo sul treno – The Commuter', visto da 769.000 telespettatori (share del 3,91%), e Nove con il film 'Metti la nonna in freezer' seguito 329.000 telespettatori (share 1,7%).

Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Cinque Minuti' di Bruno Vespa ha ottenuto 4.595.000 telespettatori (22,12% di share) mentre 'Soliti ignoti – Il ritorno è stato visto da 4.816.000 telespettatori (share 22,17%). Su Canale 5, invece, 'Striscia la notizia' ha realizzato 3.682.000 telespettatori e uno share del 16,97%. 'L’Eredità' su Rai1 si conferma leader nella fascia preserale con il 24,8% di share e 4.280.000 telespettatori. 'Avanti un altro!' su Canale 5 si è fermato a 3.436.000 telespettatori pari a uno share del 20,48%.

Nel complesso le reti Mediaset hanno vinto la prima serata con 7.993.000 telespettatori e uno share del 34,6%, la seconda con 4.330.000 telespettatori e uno share del 43,34% e 3.387.000 telespettatori e uno share del 39,14%.