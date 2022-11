Ascolti tv, chi ha vinto tra 'Malinconico' e il Gf Vip

'Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso' con 3.416.000 telespettatori e il 18,9% di share consegna a Rai1 la vittoria della prima serata di ieri. 'Grande Fratello Vip' su Canale 5 ha registrato invece 2.659.000 telespettatori e il 20,8% (più alto per via della lunga durata del programma). Terzo posto per Italia 1 che con il film 'Transporter: Extreme' ha totalizzato 1.205.000 telespettatori e il 6,1% di share.

Appena fuori dal podio Tv8 che con il match di Europa League Roma – Ludogorets ha raccolto 1.142.000 telespettatori e il 5,7%, mentre Retequattro con 'Dritto e Rovescio' ha interessato 993.000 telespettatori pari al 6,8% di share. 869.000 telespettatori e il 4,6% per 'Amore Criminale' su Rai3, e 865.000 con il 5,9% su La7 per 'PiazzaPulita'. Su Nove 'Only Fun' è stato visto da 560.000 telespettatori pari al 3% mentre Rai2 con 'Che c’è di nuovo' chiude la classifica del prime time di ieri ottenendo 299.000 telespettatori e l'1,7% di share.

Rai1 ha conquistato la fascia dell'access prime time con 'Soliti ignoti – Il ritorno', visto da 4.720.000 telespettatori pari al 22,1% di share, mentre 'Striscia la notizia' su Canale 5 ha registrato 3.294.000 telespettatori e il 15,5%. Anche nel preserale ha dominato Rai1 con 'L’Eredità' grazie a 4.241.000 telespettatori e al 25% di share. Su Canale 5 'Caduta libera' ha ottenuto 3.345.000 telespettatori e il 20% di share.

Nel complesso le reti Mediaset hanno conquistato: la prima serata con 7.836.000 telespettatori e il 37,69% di share; la seconda serata con il 45,85% e 4.342.000 telespettatori; le 24 ore con 3.273.000 telespettatori e il 39,02% di share.