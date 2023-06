Ascolti tv, 'Chi l'ha visto?' vince la serata con il 14% di share

'Chi l'ha visto?' su Rai3 si è aggiudicato gli ascolti della prima serata di ieri con 1.976.000 telespettatori e il 14% di share. Rai1 con il film 'Il faro dei ricordi' ha ottenuto 1.962.000 telespettatori e il 12,4%, mentre 'New Amsterdam' su Canale 5 ha raccolto 1.324.000 telespettatori con l’8,7% di share.

Appena fuori dal podio Rai2 con la nuova stagione di 'Delitti in paradiso' che ha registrato 1.131.000 telespettatori e il 6,8% mentre, a seguire, l’episodio in replica della precedente stagione è stato visto da 833.000 telespettatori pari al 6,2%. Su Retequattro 'Zona Bianca' ha raccolto 760.000 telespettatori e il 6,4% di share e Italia 1 con 'Sherlock Holmes' ne ha conquistati 753.000 con il 5,3%. Su La7 'Atlantide' ha interessato 450.000 telespettatori con il 3,8% e Nove con 'Lba Playoff' ne ha coinvolti 364.000 con il 2,2%. Tv8 con la replica di 'Name that Tune – Indovina la Canzone' chiude la classifica del prime time di ieri con 300.000 telespettatori e il 2,1% di share.