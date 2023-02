Ascolti tv, debutta e vince 'Fiori sopra l'inferno' su Rai1

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con il debutto della fiction 'Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa', vista da 4.748.000 telespettatori, per uno share del 25,5%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'Grande Fratello Vip' che ha totalizzato 2.676.000 telespettatori e uno share del 19,80%. Terzo posto per Rai2 con 'Stasera tutto è possibile' seguito da 1.393.000 telespettatori (share dell'8,35%). Da segnalare in particolare nel daytime pomeridiano il record di ascolti per Diaco con 'BellaMà' su Rai 2. Il programma, in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17, ieri ha raggiunto l’ascolto record del 9,6% di share con 895,000 telespettatori medi e punte dell’11% di share. Ospite della puntata di ieri è stato Al Bano Carrisi.

Quanto al prime time, su Rai3 'Presa Diretta' ha interessato 970.000 telespettatori (share del 4,80%) mentre su Italia1 'Freedom – Oltre il confine' ha ottenuto 765.000 telespettatori e uno share del 4,33%. Su Retequattro 'Quarta Repubblica' è stata seguita da 619.000 telespettatori raggiungendo uno share del 3,92% mentre su La7 'Propaganda Live speciale' è stata vista da 618.000 telespettatori (share del 4,24%). Chiudono gli ascolti del prime time Nove con la prima puntata di 'Little Big Italy 6', che è stata vista da 408.000 telespettatori (share del 2%) e Tv8 con il film 'Eiffel', seguito da 201.000 telespettatori (share dell'1,02%).