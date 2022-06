Ascolti tv, 'Don Matteo' in replica vince ancora una volta

Prime time di ieri, giovedì 23 giugno, a 'Don Matteo 12', coriaceo benché in replica: 2.387.000 spettatori e share pari al 16,5%. Lo insegue 'Scherzi a parte' su Canale 5: 1.799.000 spettatori con uno share del 13,7%. Dietro di loro 'Fbi: Most Wanted' su Italia 1 con 1.132.000 spettatori pari al 7,3% di share. E, su Rete4, 'Dritto e Rovescio' che totalizza 1.050.000 spettatori con uno share del 9,1%.

A seguire, restando nella fascia della prima serata, il film 'Copperman' su Rai2: spettatori 700.000, share 4,7%; il docufilm 'D’Annunzio: l’uomo che inventò se stesso' su Rai3 con 540.000 spettatori e uno share del 3,5%; 'Speciale TgLa7 - Diario di guerra' con 548.000 spettatori e share pari al 4,2%; il film 'La dura verità' su Nove con 380.000 spettatori e share del 2,8% e 'Antonino Chef Academy' su Tv8 con 235.000 spettatori e share pari all'1,6%.

In seconda serata su Rai1 'Porta a Porta'realizza l'11,2% di share con 647.000 spettatori, mentre Tg5 Notte su Canale 5 raccoglie davanti allo schermo 480.000 spettatori con uno share del 10,5%. Nel complesso sono le reti di Cologno Monzese ad avere la meglio. Più in dettaglio, per le reti Rai nelle 24 ore gli spettatori sono 2.526.000 (36,08%), in prima serata sono, invece, 5.730.000 spettatori (35,41%), in seconda serata 2.227.000 spettatori (28,67%). Per le reti Mediaset nelle 24 ore gli spettatori sono 2.708.000 (38,69%), in prima serata sono 6.593.000 (40,75%), in seconda serata 3.443.000 (44,32%).