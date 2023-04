Ascolti tv, 'I Migliori Anni' debutta su Rai1 e vince

'I Migliori Anni' condotto da Carlo Conti debutta su Rai1 e vince gli ascolti della serata grazie a 3.465.000 telespettatori e il 22,2% di share. Su Canale 5 la serie 'Il Patriota' ha registrato invece 2.427.000 telespettatori con il 14,8%, mentre per numero di telespettatori in terza posizione c'è Italia 1 che con il film 'Taken – La vendetta' ne ha incassati 1.272.000 pari al 6,6% di share.

Appena fuori dal podio Retequattro che con 'Quarto Grado' ha raccolto 1.127.000 telespettatori e il 7,75% di share, seguita da Nove che con 'Fratelli di Crozza' ne ha ottenuti 1.031.000 con il 5,34%. Su Rai2 'The Good Doctor' è stato visto da 833.000 telespettatori pari al 4,16% di share nel primo episodio e da 900.000 con il 5,03% nel secondo. La7 con 'Propaganda Live' ha conquistato 801.000 telespettatori con il 5,7% di share e Rai3 con il film 'Villetta con ospiti' ne ha interessati 736.000 pari al 3,9%. Tv8 chiude la classifica del prime time di ieri con le prove del GP di F1 di Azerbaijan, seguite da 493.000 telespettatori pari al 2,75% di share.