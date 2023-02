Ascolti tv, 'Le indagini di Lolita Lobosco' su Rai1 si aggiudica prime time

Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'Fino all’ultimo indizio'

La prima serata di domenica 5 febbraio premia 'Le indagini di Lolita Lobosco' su Rai1 che si aggiudica il prime time con il 25,8% di share pari a 4.790.000 telespettatori. Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'Fino all’ultimo indizio' che ha ottenuto 2.147.000 telespettatori con uno share dell’11,5%. Terzo posto per 'Che Tempo Che Fa' su Rai3 che ha ottenuto, nella presentazione, 1.567.000 telespettatori con uno share del 7.57%, nel programma 2.194.000 telespettatori pari al 10,69% di share e nel segmento 'Il Tavolo' 1.438.000 telespettatori (share del 9,36%).

Segue, fuori dal podio, Rai2 con 'N.C.I.S. Los Angeles' che ha interessato 784.000 telespettatori (share pari al 3,81%), 'Blue Bloods' su Rai2 che ha tenuto davanti al video 700.000 telespettatori (3,6% di share) e 'Tata Matilda e il grande botto' su Italia 1, scelto da 1.083.000 telespettatori (5,7% di share).

Su Rete 4 'Zona Bianca' ha totalizzato 493.000 telespettatori pari a uno share del 3,4%, su La7 'Non è l’Arena' ha raggiunto 1.018.000 telespettatori pari al 7% di share e su Tv8 4 'Hotel' ha ottenuto 505.000 telespettatori (2,9% di share). Infine sul Nove 'Only Best – Comico Show' è stato seguito da 262.000 telespettatori, pari all'1,4% di share.