Ascolti tv, 'Michelle Impossible & Friends' debutta e vince la serata

'Michelle Impossible & Friends' debutta su Canale 5 e si aggiudica gli ascolti della prima serata di ieri grazie a 2.824.000 telespettatori il 21,4% di share. Al secondo posto 'Chi l'ha visto?' di Rai3 ottenendo 1.861.000 telespettatori e l'11,5%, mentre il film 'Piccole donne' Rai1 ha ottenuto 1.859.000 telespettatori e l'11,3% di share, restando sul podio ma nel terzo gradino.

Cresce invece la serie 'Mare Fuori 3' che su Rai2 ha registrato 1.329.000 telespettatori e l'8,1% di, mentre Italia 1 con il film 'Rampage: Furia animale' ha conquistato 935.000 telespettatori e il 5,3%. Su Retequattro 'Controcorrente' è stato visto da 614.000 telespettatori pari al 4% di share e La7 con 'Atlantide' ha interessato 440.000 telespettatori con il 3,3%. Su Tv8 'Name That Tune – Indovina la canzone' ha raccolto 298.000 telespettatori e il 2,6% mentre Nove chiude la classifica del prime time di ieri con il film 'Pelham 1-2-3: Ostaggi in metropolitana', visto da 245.000 telespettatori pari all'1,4% di share.