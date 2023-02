Ascolti Tv, Milan-Tottenham su Canale 5 vince il prime time

Canale 5 vince il prime time di ieri sera con la partita di Champions League Milan-Tottenham vista da 4.447.000 telespettatori e uno share del 21,68%. Secondo gradino del podio per Rai1 con il film 'Come se non ci fosse un domani-Long Story Short', seguito da 2.401.000 telespettatori pari al 12,6% di share. Terzo posto per Italia1 con 'Le Iene', programma che ha ottenuto 1.148.000 telespettatori, share 8,46%.

A seguire su Rai2 'Boomerissima' ha interessato 1.119.000 telespettatori pari a uno share del 7,3% mentre su La7 'DiMartedì' ha totalizzato 1.096.000 telespettatori e il 6,39% di share. Su Retequattro 'Fuori dal coro' ha realizzato 808.000 telespettatori (share del 5,63%) mentre su Rai 3 '#Cartabianca' è stata seguita da 729.000 telespettatori (share del 4,4%). Chiudono gli ascolti del prime time su Nove il film 'Aspirante vedovo', visto da 312.000 telespettatori (share dell'1,6%) e Tv8 con il film 'La rosa di San Valentino'che ha registrato 298.000 telespettatori, e uno share dell'1,5%.