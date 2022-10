Ascolti tv, 'Mina Settembre 2' vince la serata

'Mina Settembre 2' ha consegnato la vittoria della serata a Rai1. La serie con Serena Rossi ha ottenuto infatti 4.763.000 telespettatori e il 24,1% di share nel primo episodio, e 4.395.000 con il 27% nel secondo. Rai3 si piazza al secondo posto con 'Che Tempo Che Fa' che ieri sera ospitava i Maneskin. Il programma di Fabio Fazio ha totalizzato 2.221.000 telespettatori e il 12,2% (nel successivo segmento 'Il tavolo' sono stati 1.422.000 con il 9,5%), superando Canale 5 che con 'Scherzi a parte' ha registrato 1.820.000 telespettatori e l'11,3% di share.

Appena fuori dal podio Italia 1 che con il film 'Jurassic World: il regno distrutto' ha conquistato 1.093.000 telespettatori e il 6,4%, mentre su Rai2 la serie 'N.C.I.S.: Los Angeles' è stata vista da 828.000 telespettatori pari al 4,1% e a seguire 'Bull' da 596.000 pari al 3,1%. Su La7 'Non è l’Arena' ha raccolto 721.000 telespettatori con il 5,1% di share e Retequattro con 'Zona Bianca' ne ha interessati 695.000 con il 4,9%. 'Il contadino cerca moglie' su Nove ha avuto un seguito di 384.000 telespettatori pari al 2%, mentre Tv8 con il film 'Way Down – Rapina alla Banca di Spagna' ha ottenuto 319.000 telespettatori e l'1,8% di share.