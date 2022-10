Ascolti tv, Montalbano in 4k vince la serata del 19 ottobre

'Il Commissario Montalbano' in 4k vince la serata degli ascolti tv del 19 ottobre. L'episodio 'Tocco d’artista', andato in onda ieri sera su Rai1, si è infatti aggiudicato la prima serata televisiva con 3.449.000 telespettatori e uno share del 18,8%. Secondo gradino del podio per Rai3 con 'Chi l’ha Visto?' seguito da 1.848.000 telespettatori pari a uno share dell’11%. Terzo posto per Canale 5 con l'ultima puntata di 'Emigratis - La resa dei conti' che è stata vista da 1.691.000 telespettatori (share del 13,1%).

A seguire, su Italia1 Udinese-Monza di Coppa Italia ha interessato 1.091.000 telespettatori (share del 5,4%) mentre su Rai2 'Il Collegio7' ha totalizzato 1.019.000 telespettatori e uno share del 5,7%. Su La7 'Una giornata particolare' ha ottenuto 795.000 telespettatori e uno share del 4,3% mentre su Retequattro 'Controcorrente Prima serata' è stato visto da 757.000 telespettatori (5,2% di share). Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con 'X Factor' visto da 605.000 telespettatori (3,5% di share) e Nove con 'What Women Want – Quello che le donne vogliono' seguito da 385.000 telespettatori (2,3% di share).

Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'I Soliti Ignoti - Il Ritorno” ha registrato 4.382.000 telespettatori e uno share del 20,6%. Su Canale 5 'Striscia la Notizia' ha totalizzato 3.660.000 telespettatori e il 17,3% di share. Nella fascia preserale su Rai1 'Reazione a Catena – L’Intesa Vincente' è stata vista da 4.410.000 telespettatori e uno share del 26,5% mentre su Canale 5 'Caduta Libera!' ha realizzato 2.905.000 telespettatori e uno share del 18,19%.

Nel complesso le reti Rai hanno vinto il prime time con 8.114.000 telespettatori e uno share del 39,26%, la seconda serata con 3.652.000 telespettatori e uno share del 39,59% e l'intera giornata con 3.136.000 telespettatori e uno share del 38,74%.