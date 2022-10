Ascolti tv, Montalbano in replica batte anche Renato Zero

3.328.000 telespettatori pari al 18,8% di share per il commissario. Terzo posto per 'Chi l'ha visto?'

'Il Commissario Montalbano', pur in replica, vince anche questa volta la partita degli ascolti tv in prima serata, battendo la concorrenza rappresentata da un programma dedicato a Renato Zero. Ieri sera, su Rai1, 'Montalbano' ha conquistato 3.328.000 telespettatori pari al 18,8% di share, superando la prima puntata di '070 Speciale Renato Zero' in onda su Canale 5 visto da 2.269.000 telespettatori con uno share del 15,4%. Al terzo posto si è piazzato 'Chi l'ha visto?' su Rai3 con 1.808.000 telespettatori e il 10,9% di share.

Per il resto, su Italia1 la prima tv di 'Birds of Prey' ha avuto 753.000 spettatori e 4,2%; su Rai2 'Man on Fire - Il fuoco della vendetta' ha raggiunto quota 709.000 e 4,2%; su Rete4 'Controcorrente' 651.000 e 4,5%; su Tv8 'X Factor' 594.000 e 3,5%; su La7 'Atlantide - Storie di uomini e di mondi' 527.000 e 4%; sul Nove 'Ma tu di che segno 6?' 289.000 telespettatori e 1,6% di share.

Nell'access prime time, Rai1 con 'I Soliti Ignoti' con un ascolto di 4.286.000 telespettatori e il 20,6% di share batte Canale5 con 'Striscia la Notizia' a quota 3.179.000 telespettatori e 15,3% di share. Nel preserale, 'Reazione a Catena' su Rai1 con 4.206.000 telespettatori e 25,4% di share supera 'Caduta Libera' su Canale5 ferma a 2.663.000 telespettatori e 16,7% di share.