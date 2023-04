Ascolti tv, oltre il 20% di share per la Via Crucis

Il Rito della Via Crucis, trasmesso ieri da Rai1 in prima serata, è stato visto da 3.799.000 spettatori con il 20.2% di share. 'Felicissima Sera – All Inclusive' su Canale 5 ha ottenuto 2.884.000 spettatori il 21.3% di share. Al terzo posto, 'Quarto Grado' su Rete4 con 1.045.000 spettatori e il 7% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'I predoni' su Italia 1 (892.000 spettatori, share 5.1%), 'Se Dio vuole' su Rai3 (858.000 spettatori, share 4.7%), 'N.C.I.S.' e 'N.C.I.S. Hawaii' su Rai2 (rispettivamente, 800.000 spettatori, share 4.2%, e 672.000 spettatori, share 3.9%), 'Propaganda Live' su La7 (736.000 spettatori, share 5.3%), 'I Migliori Fratelli di Crozza' sul Nove (599.000 spettatori, share 3.4%), '4 Ristoranti' su Tv8 (438.000 spettatori, share 2.7%).