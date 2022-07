Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con la partita Francia-Italia valida per gli Europei di calcio femminile vista da 2.648.000 telespettatori (18,07% di share). Secondo gradino del podio per Canale 5 con il film 'Pane al limone con semi di papavero' seguito da 1.718.000 telespettatori (share del 12,83%). Terzo posto per Italia1 con la replica dello speciale 'Le Iene su L’omicidio di Serena Mollicone: un mistero lungo 20 anni' che ha ottenuto 1.011.000 telespettatori, share 9,72%.

Fuori dal podio, su Rai2 la serie '9-1-1' è stato vista da 899.00 telespettatori pari al 5,99% di share mentre su Rai3 'Kilimangiaro Estate' ha totalizzato 859.000 telespettatori e uno share del 6,15%. Ancora su Rai2 '9-1-1: Lone Star' ha realizzato 961.000 telespettatori e uno share 6,55%. Su Retequattro, invece, il film 'Una festa esagerata' è stato visto da 758.000 telespettatori (share del 5,46%) mentre su La7 'Miss Marple' ha ottenuto 411.000 telespettatori e uno share 2,86%.

Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con 'Best of di Italia’s Got Talent' seguito da 405.000 telespettatori (share del 3%) e Nove con 'Only Fun – Comico show' che ha interessato 341.000 telespettatori pari a uno share del 5%.

Nell'access prime time su Canale 5 'Paperissima Sprint Estate' ha realizzato 2.100.000 telespettatori e uno share del 14,49% mentre nella fascia preserale sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Reazione a Catena' è stata seguita da 3.086.000 telespettatori con il 25,32% di share. Su Canale 5, invece, in replica, 'Avanti un Altro! Weekend' ha interessato 1.488.000 telespettatori pari al 12,4% di share.

Nel complesso, le reti Rai hanno vinto il prime time con 5.438.000 telespettatori e uno share del 37,25% e l'intera giornata con 2.585.000 telespettatori e uno share del 35,03%. Le reti Mediaset si sono aggiudicate la seconda serata con 3.324.000 telespettatori e uno share del 44,59%.