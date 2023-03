Ascolti tv Rai, quasi 3 milioni di telespettatori per Il Cantante Mascherato

16,1% di share per Milly Carlucci. In seconda serata buon risultato di 'Ciao maschio', il talk di Nunzia De Girolamo, con il 15,7% e 574mila spettatori

Sono stati quasi 3 milioni (2 milioni 986 mila) i telespettatori che ieri, sabato 25 marzo, hanno seguito la seconda puntata della nuova stagione de 'Il Cantante Mascherato'. Il talent show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, ha segnato il 16,1 di share. Così in una nota della Rai. Nel prime time di Rai 2 l’episodio 'Doppio vincolo' della serie 'Fbi' è stato visto da 1 milione 7 mila spettatori (5,4%) mentre 'Un miracolo scaduto', della serie 'Fbi International', ha raggiunto 774 mila spettatori (4,6%).

Su Rai 3, sono stati 1 milione 420mila i telespettatori che hanno apprezzato 'Le Parole' di Massimo Gramellini (7,7%). A seguire, l’appuntamento con 'Sapiens – Un solo pianeta' ha interessato, invece, 747mila telespettatori con uno share del 4,9%. Da segnalare, in seconda serata su Rai 1, il buon risultato di 'Ciao maschio', il talk di Nunzia De Girolamo, con il 15,7% con 574 mila spettatori. Ancora vincente nel preserale di Rai 1 “L'Eredità Weekend” che ieri ha totalizzato il 24,3% con 3 milioni 688 mila spettatori, mentre nell’access prime time si conferma leader “I soliti ignoti il ritorno” con 4 milioni 308 mila spettatori e il 23,4%. Nello stesso segmento su Rai 3, “Blob di tutto di più” raggiunge il 5,3 di share con 915 mila spettatori.

Sempre bene il daytime della rete ammiraglia “Uno Mattina in famiglia” che ha registrato nella prima parte 1 milione 241 mila spettatori pari al 24,7%; “Buongiorno benessere” con 860 mila e il 19,5%, “Il Provinciale” con 919 mila e il 16,5 di share. Da segnalare anche “Linea Verde Start” con 1 milione 350 mila spettatori e il 18,1 di share, “Linea Verde Life” con 2 milioni 337 mila contatti e il 20,5 di share, “Linea bianca” con 1 milione 350 mila spettatori (18,1%). Nel pomeriggio “Italia Si!” ha conquistato nella prima parte il 13,4% con 1 milione 240 mila spettatori, mentre nella seconda parte ne ha avuti 1 milione 701 mila con il 16%.

Nella mattinata di Rai 2, alle 6.20, la diretta dei Campionati mondiali di pattinaggio dal Giappone ha avuto 137 mila spettatori e il 3,9%. “Cook 40” si attesta, invece, sul 4,2% con 229 mila spettatori. Nel pomeriggio “Bellissima Italia” ottiene 238 mila spettatori (2,5%). Sulla terza rete, in evidenza “Tv Talk” con l’8,4% e 819 mila spettatori; “Frontiere” con il 6% (535 mila spettatori) e “Presadiretta” con il 4,9% (503 mila spettatori). Complessivamente le reti Rai hanno totalizzato in prima serata il 36,4% e 6 milioni 622 mila spettatori, in seconda il 28,9% e 2 milioni 796 mila spettatori e nell’intera giornata il 34,2%2 con milioni 825 mila contatti.