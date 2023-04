Ascolti tv, 'Resta con me' chiude e vince con oltre 3,7 mln di spettatori

'Resta con me', la serie di Rai1 con Francesco Arca, chiude e vince la serata per numero di telespettatori, ottenendone 3.781.000 con il 20,6% di share. Su Canale 5 l'ultima puntata del 'Grande Fratello Vip 7' ha registrato invece 2.871.000 telespettatori ma essendosi protratta fin quasi alle 2 di notte, ha registrato uno share più alto, il 24%. Terzo gradino del podio per 'Report' che su Rai3 è stato visto da 1.591.000 telespettatori pari all'8,2% di share.

Rai2 con 'Anche stasera tutto è possibile' ha conquistato 1.093.000 telespettatori e il 6,9%, mentre Italia 1 con 'Freedom – Oltre il confine' ha raccolto 814.000 telespettatori e il 4,8%. Su Retequattro 'Quarta Repubblica' ha interessato 682.000 telespettatori con il 4,4% e La7 con il film 'Bad Company – Protocollo Praga' ha totalizzato 504.000 telespettatori e il 2,7%. Nove con il film 'Si accettano miracoli' ha ottenuto 379.000 telespettatori e il 2% di share mentre Tv8 chiude la classifica con il film 'Free Guy – Eroe per gioco', seguito da 274.000 telespettatori pari all'1,5% di share.