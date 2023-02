Ascolti tv, 'Resta con me' su Rai1 vince prime time

Secondo gradino del podio, in termini di telespettatori, per 'Che Tempo Che Fa'

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con 'Resta con me' che ha ottenuto 3.830.000 telespettatori e uno share del l 23,3%. Secondo gradino del podio, in termini di telespettatori, per 'Che Tempo Che Fa' che su Rai3 ha totalizzato 2.698.000 telespettatori (share del 12,92%). Terzo posto per Canale 5 con 'Lo show dei record' che ha totalizzato 2.376.000 telespettatori pari a uno share del 14,33%.

A seguire su La7 'Non è l'Arena' ha realizzato 1.034.000 telespettatori (share del 7,18%) mentre su Italia1 il film 'Red 2' ha interessato 1.028.000 telespettatori (share dell 5,35%). Su Rai 2 la serie 'N.c.i.s. Los Angeles' è stata vista da 817.000 telespettatori (share del 3,9%) mentre la serie 'Blue Bloods 13' ha totalizzato 701.000 telespettatori e il 3,5% di share. Su Tv8 'Bruno Barbieri 4 Hotel' ha raggiunto 615.000 telespettatori (share del 3,07%) mentre su Rete 4 'Zona Bianca' è stato vista da 512.000 telespettatori (share 3,49%). Chiude il prime time Nove con 'Sento la terra girare' che è stata seguito da 236.000 telespettatori (share dell'1,34%).

Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Soliti Ignoti – Il ritorno' ha ottenuto 4.891.000, 23,3% mentre su Canale 5 'Paperissima Sprint' è stata vista da 3.470.000 telespettatori pari a uno share del 16,55%. Il programma 'L’Eredità Weekend' su Rai1 si è confermato leader della fascia del preserale con 4.553.000 telespettatori e il 25% superando la concorrenza di Canale 5 che con 'Avanti un altro! Story' ha ottenuto 3.411.000 telespettatori (share del 19,05%).

Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata con 9.056.000 telespettatori pari al 43,8% e l’intera giornata con 4.067.000 telespettatori e il 40,1% di share. Le reti Mediaset hanno invece prevalso nella seconda serata con 3.426.000 telespettatori e uno share del 35,7%.