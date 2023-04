Ascolti tv, 'Resta con Me' su Rai1 vince prime time

La fiction 'Resta con Me', trasmessa ieri da Rai1, è stata il programma più seguito del prime time tv, con 3.408.000 spettatori e il 19.3% di share. Al secondo posto, 'Lo Show dei Record' su Canale 5, con 2.222.000 spettatori e il 14.3% di share. Al terzo posto, 'Che Tempo Che Fa' su Rai3, con 2.191.000 spettatori e l’11.1% di share nel programma e 1.425.000 spettatori e il 9.8% nel successivo segmento 'Che Tempo Che Fa – Il Tavolo'.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: la trasmisisone in differita del GP d'Argentina di MotoGP su Tv8 (1.213.000 spettatori, share 6%), 'Le Iene presentano: Inside' su Italia 1 (1.125.000 spettatori, share 6.6%), 'N.C.I.S. Los Angeles' e 'Blue Bloods' su Rai2 (rispettivamente, 738.000 spettatori, share 3.7%, e 730.000 spettatori, share 3.8%), 'Non è l’Arena' su La7 (706.000 spettatori, share 4.9%), 'Zona Bianca' su Rete4 (431.000 spettatori, share 3%), 'Little Big Italy' sul Nove (434.000 spettatori, share 2.3%).