Ascolti tv, 'Scusate se esisto' vince la serata

Il film di Rai1, 'Scusate se esisto' con Paola Cortellesi e Raoul Bova, si è aggiudicato gli ascolti della prima serata di ieri con 2.485.000 telespettatori e il 15,7% di share. Secondo classificato 'Chi l'ha visto?' che su Rai3 ha ottenuto 1.9777.000 telespettatori e il 13,6%, mentre Canale 5 con 'L’Ora – Inchiostro contro piombo' ha incassato 1.303.000 telespettatori con l’8,6% di share.

Appena fuori dal podio Italia 1 con 'Chicago Fire', visto da 1.088.000 telespettatori pari al 7,3%. Su Rai2 'The Good Doctor' ha totalizzato 1.048.000 telespettatori e il 6,4% di share mentre Retequattro con 'Controcorrente Prima Serata' ha conquistato 558.000 telespettatori e il 4,5% di share. Su La7 'Atlantide' ha interessato 369.000 telespettatori con il 3,4% e TV8 con 'Quattro Matrimoni' ha registrato 330.000 telespettatori e il 2,8%. Nove chiude la classifica del prime time con 'The Expatriate – In fuga dal nemico', visto da 329.000 telespettatori pari al 2,1% di share.

Rai1 conquista anche l'access prime time con 'Techetechetè' seguito da 3.114.000 telespettatori pari al 17,9% di share. Canale 5 con 'Paperissima Sprint' ha ottenuto invece 2.698.000 telespettatori e il 15,5%. Nel preserale è ancora Rai1 a dominare con 'Reazione a catena' che ha totalizzato 3.715.000 telespettatori e il 28,9% di share, mentre 'Avanti un altro!' su Canale 5 ne ha registrati 2.252.000 con il 18,4%.

Nel complesso le reti Rai hanno vinto la prima serata con 6.900.000 telespettatori e il 40,46% di share. Ai canali Mediaset sono andate invece la seconda serata, con il 36,93% e 2.974.000 telespettatori, e le 24 ore con 2.696.000 telespettatori e il 37,21% di share.