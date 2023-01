Ascolti tv, 'Soliti Ignoti - Lotteria Italia' stravince la serata

'Soliti Ignoti - Lotteria Italia' ha consegnato a Rai1 la vittoria degli ascolti della prima serata di ieri grazie a 4.813.000 telespettatori e al 28,7% di share. Al secondo posto ma molto distanziato Canale 5 con 'Il giorno più bello del mondo' che ha registrato 1.686.000 telespettatori con il 10,4%, seguito da Rai2 che con il film 'La Befana vien di notte' ha ottenuto 756.000 telespettatori e il 4,3% di share.

Appena fuori dal podio Italia 1 con 'Batman v Superman: Dawn of Justice', visto da 674.000 telespettatori pari al 4,1% mentre su Retequattro 'Shall We Dance?' ha conquistato 670.000 telespettatori con il 4% di share. Su Rai3 'I Magnifici 4 della risata' ha interessato 599.000 telespettatori e il 3,4% e Nove con 'I Migliori Fratelli di Crozza' ha riunito davanti allo schermo 523.000 telespettatori pari al 3%. Su La7 'The Royals' è stato visto da 335.000 telespettatori pari al 2,5% e su Tv8, che chiude la classifica del prime time di ieri, 'Super 8' ha ottenuto 245.000 telespettatori con l’1,4% di share.