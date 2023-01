Ascolti tv, stravince 'Lolita Lobosco' e Fazio è secondo

Terzo posto per 'Thor: Ragnarok' su Canale 5

Lolita Lobosco senza rivali negli ascolti tv della prima serata della domenica televisiva. La fiction di Rai1 interpretata da Luisa Ranieri è stata vista da 5.277.000 spettatori con il 27.7% di share. Al secondo posto, 'Che Tempo Che Fa' su Rai3, condotto da Fabio Fazio, che ha ottenuto 2.268.000 spettatori e il 10.8% di share con il programma e 1.294.000 spettatori con l’8.2% di share con 'Il Tavolo'. 'Thor: Ragnarok' su Canale 5 si è dovuto accontentare del terzo posto, con 1.713.000 spettatori e il 9% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Non è l’Arena' su La7 (1.252.000 spettatori, share 8.3%), 'Il ricco, il povero e il maggiordomo' su Italia 1 (1.087.000 spettatori, share 5.5%), 'N.C.I.S. Los Angeles' e 'Fire Country' su Rai2 (rispettivamente, 896.000 spettatori, share 4.2%, e 481.000 spettatori, share 2.4%), 'Zona Bianca' su Rete4 (642.000 spettatori, share 4.3%), '4 Hotel' su Tv8 (412.000 spettatori, share 2.4%), 'Only Best – Comico Show' sul Nove (280.000 spettatori, share 1.4%).