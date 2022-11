Ascolti tv, 'Tutto per mio figlio' vince il prime time

Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'Grande Fratello Vip', terzo posto per la prima puntata della nuova stagione di 'Report'

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con il film tv interpretato da Giuseppe Zeno 'Tutto per mio figlio' di Umberto Marino che ha ottenuto 3.437.000 telespettatori e il 19,9% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'Grande Fratello Vip' visto da 2.611.000 telespettatori (share del 21,51%). Terzo posto per la prima puntata della nuova stagione di 'Report' che Rai3 ha totalizzato 1.618.000 e l’8,9% di share. Da segnalare, tra i debutti, che sulla rete ammiraglia di viale Mazzini in seconda serata la prima puntata del programma 'Cronache Criminali' con Giancarlo De Cataldo, dedicata al caso Terry Broome, è stata vista da 681.000 telespettatori (share del 9,1%).

Ancora nel prime time, su Italia1 il film 'Operazione 6/12 – Attacco al presidente' ha realizzato 1.130.000 telespettatori e uno share del 6,45% mentre su Retequattro 'Quarta Repubblica' è stata vista da 813.000 telespettatori (share del 5,75%). Su Rai2 il film 'School of Mafia', commedia con Nino Frassica per la regia di Alessandro Pondi, è stato seguito da 628.000 telespettatori pari a uno share del 3,4%. Su Nove 'Little Big Italy' ha interessato 570.000 telespettatori (share del 3%) mentre su La7 'Grey’s Anatomy 18' ha registrato 397.000 telespettatori e uno share del 2,26%. Su Tv8 'Gomorra – La serie' è stata vista da 364.000 telespettatori (share del 2%).

Nell'access prime time 'I soliti ignoti il ritorno', in onda sulla rete ammiraglia di viale Mazzini, ha ottenuto 4.741.000 telespettatori e uno share del 22%. Risultati con cui il programma condotto da Amadeus ha superato la concorrenza di 'Striscia la Notizia' che su Canale 5 ha realizzato 3.746.000 telespettatori e uno share del 17,5%. Nella fascia preserale 'L'Eredità' su Rai1 è stata vista da 4.387.000 telespettatori (share del 25,4%) mentre su Canale 5 'Caduta Libera!' ha interessato 3.313.000 telespettatori (share del 19,38%).

Nel complesso le reti Rai hanno vinto la prima serata con 8.090.000 telespettatori e il 39,1% mentre Mediaset si è aggiudicata la seconda serata con 4.203.000 telespettatori e il 46,6% e l'intera giornata con 3.293.000 telespettatori e il 39,31% di share.