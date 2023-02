Ascolti tv, vince 'The Voice Senior' su Rai1

Secondo gradino del podio per Canale 5 con la serie 'Fosca Innocenti 2'

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con 'The Voice Senior' visto da 4.065.000 telespettatori pari a uno share del 24,6%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con la serie 'Fosca Innocenti 2' che ha totalizzato 2.337.000 telespettatori e uno share del 14%. Terzo posto per Italia1 con il film 'I Mercenari 3' seguito da 1.259.000 telespettatori (share del 6,8%).

Fuori dal podio, su Retequattro 'Quarto Grado' è stato visto da 1.119.000 telespettatori (share del 7,6%). Su Rai2, invece, 'Ncis' ha interessato 837.000 telespettatori raggiungendo uno share del 4,1% mentre su La7 'Propaganda Live' ha realizzato 726.000 telespettatori e uno share del 5,1%. Su Nove 'I migliori Fratelli di Crozza' è stato visto da 660.000 telespettatori (share del 3,4%) mentre su Rai2 'Ncis Hawaii' ha ottenuto invece 601.000 telespettatori e uno share del 3,4%. Chiudono gli ascolti del prime time Rai3 con il docufilm 'Quei due: Edda e Galeazzo Ciano', seguito da 489.000 telespettatori (share del 2,6%) e Tv8 con il programma 'Cucine da incubo' visto da 454.000 telespettatori (share del 2,6%).