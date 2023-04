Ascolti tv, vince 'Un passo dal cielo': Juve su Tv8 è seconda

La fiction 'Un Passo dal cielo 7', trasmessa ieri da Rai1, è stata il programma più seguito della prima serata di giovedì, con 3.834.000 spettatori e il 21.2% di share. Al secondo posto, l’incontro di Europa League Juventus-Sporting Lisbona su Tv8, con 2.477.000 spettatori e il 12.1% di share. Al terzo posto, '10 Giorni Senza Mamma' su Canale 5, con 1.634.000 spettatori e il 9.2% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (1.101.000 spettatori, share 7.6%), 'Captain America: The Winter Soldier' su Italia 1 (991.000 spettatori, share 5.6%), 'Splendida Cornice' su Rai3 (846.000 spettatori, share 4.2%), 'Piazza Pulita' su La7 (722.000 spettatori, share 5.1%), 'After' su Rai2 (568.000 spettatori, share 3%), 'Faking It – Bugie o verità?' sul Nove (345.000 spettatori, share 1.7%).

In seconda serata, su Rai1 'Porta a Porta' ha ottenuto 694.000 spettatori e il 10.1% di share e a seguire 'Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1' ha registrato 223.000 spettatori e il 7.5% di share. Su Rai2 la quarta puntata di 'Stra Morgan' ha ottenuto 306.000 spettatori e il 3.4% di share.