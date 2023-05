Ascolti tv, 'Vivere non è un gioco da ragazzi' vince il prime time

Secondo posto per 'L'Isola dei Famosi', terzo per il film 'Justice League'

Vittoria in termini di telespettatori di Rai1 nel prime time di ieri sera con l'ultima puntata della fiction 'Vivere non è un gioco da ragazzi' che ha chiuso sfiorando i 3 milioni di telespettatori (2.905.000) ottenendo uno share del 16,1%. Su Canale 5 'L'Isola dei Famosi', trasmesso dalle 21.47 all’1.04, è stata vista invece da 2.446.000 telespettatori pari a uno share del 18,6%. Terzo posto per Italia1 con il film 'Justice League' seguito da 1.085.000 telespettatori (share del 6%).

Fuori dal podio su Rai3 'Report' è stato visto da 1.583.000 telespettatori pari all’8,2% di share mentre su Rai2 'Ncis Los Angeles' ha ottenuto 1.038.000 telespettatori (share del 5,1%). Su Retequattro 'Quarta Repubblica' ha totalizzato 833.000 telespettatori e uno share del 5,8% mentre sempre su Rai2 'Blue Bloods' ne ha interessati 792.000 raggiungendo uno share del 5%. Su Nove 'Only Fun – Comico Show' ha intercettato invece 790.000 telespettatori (share del 4,3%). Chiudono gli ascolti del prime time La7 con 'Yellowstone', che ha realizzato 326.000 telespettatori (share del 2%), e Tv8 con il film 'Snitch – L’infiltrato' seguito da 318.000 telespettatori (share dell'1,8%).