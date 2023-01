ASG Superconductors e Siemens Healthineers uniscono le forze per realizzare sistemi di risonanza magnetica a ultra alto campo da 10,5 Tesla per ricerche rivoluzionarie sul cervello

GENOVA, Italia, 18 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- ASG Superconductors e Siemens Healthineers hanno siglato un accordo di partnership per sviluppare sistemi di risonanza magnetica UHF ad elevata affidabilità per ricerche rivoluzionarie sul cervello: il primo progetto sarà la realizzazione di un sistema MRI da 10,5 T (Tesla) per un'Università in Cina. Il magnete sarà costruito e testato presso la sede ASG di Genova e Siemens Healthineers sarà responsabile dell'integrazione e dell'installazione del sistema ad Hefei.

"In passato, i clienti che cercavano un sistema superiore a 7T dovevano ordinare separatamente il magnete e l'integrazione elettrica", ha dichiarato Arthur Kaindl, responsabile della risonanza magnetica presso Siemens Healthineers. "Con la nuova partnership, siamo felici di offrire questi sistemi UHF in modalità "chiavi in mano" per la prima volta. Ciò porterà ai nostri clienti un enorme miglioramento nella gestione del progetto e si tratta di passo decisivo per superare i limiti della risonanza magnetica oltre i 7T".

Sulla base di una lunga tradizione di successi tecnici, scientifici di affidabilità, Siemens Healthineers e ASG uniscono le competenze per fornire al mercato dei sistemi di imaging MRI UHF con intensità di campo superiore a 7T, accuratamente testati, consegnati e resi operativi in accordo a procedure chiare e condivise.

La riduzione del coefficiente di difficoltà nella realizzazione di un progetto di risonanza magnetica oltre 7T aiuterà i clienti ad adottare sistemi di risonanza magnetica a campo estremamente elevato consentendo così nuove scoperte scientifiche.

Sergio Frattini, Amministratore Delegato di ASG Superconductors, dichiara "Siamo orgogliosi di aver firmato questo accordo con Siemens Healthineers. Le tecnologie superconduttive ed i sistemi magnetici ad altissime prestazioni troveranno sempre più applicazione nella diagnostica e nelle terapie mediche. Capitalizzando le competenze e le esperienze maturate nel settore ricerca e dalle collaborazioni industriali, ASG sta migliorando costantemente le proprie competenze superconduttive ed è in grado di progettare una gamma completa di magneti per la diagnostica medica, con intensità di campo magnetico che vanno da frazioni di un Tesla fino ai 7 Tesla e oltre propri dell'ultra alto campo. Riteniamo inoltre che questa partnership ci aiuterà a sviluppare al meglio la nostra tecnologia con ulteriore apprezzamento da parte dei nostri clienti".

ASG Superconductors è leader nel settore dei superconduttori e lavora anche in partnership nella definizione e sviluppo di prodotti, mediante assistenza alla progettazione, prototipazione e ottimizzazione del sistema magnetico, velocizzando il time to market e migliorando competitività e qualità complessiva. Inoltre, ASG offre un servizio di assistenza completo sui sistemi magnetici.

