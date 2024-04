ASI Nuoto. Qualificazioni Lazio in archivio

Il nuoto del Lazio ha completato, presso la piscina Emmeci Sport di Roma, il quadro dei finalisti aventi diritto ai primi otto posti della classifica regionale 2024. Già in rete su www.asinuoto.it le classifiche aggiornate all’ultima gara romana che ha visto la solita immensa presenza di oltre 700 atleti in rappresentanza delle società laziali, alle prese con i 50 stile libero ed i 100 misti, ultime distanze previste dal regolamento gare.

A spuntare la miglior prestazione sono stati Megan Lotti, Daniela Trevisiol e Dafne Arielli, Asd Funsport, Sara Del Bono, Gabriele Orazio Di Raimondo e Davide Potenza, SIS Roma gruppo Amendola, Giulia Casciotta, Cinzia Marini, Mario Capodiferro, Andrea Longobardo e Ugo Bonessio, Appio 2009, Giulia Loretelli, Nicoletta Cibella, Tiziana Tedeschini, Valerio Martoglio, Francesco Pettini, Salvatore Aliffi, Nicoletta Cibella, Tiziana Tedeschini, Gabriele Gioia, Lucrezia Nettuno, Lorenzo Liguori e Alessandro Porta, Poseidon SC 2013, Laura Moscatelli, Francesco Quacquarelli, Laura Moscatelli e Alice Principe, Stelle Marine Arl, Patrizia Recinelli, Daniele Gargasole, Davide Brondo, Paolo Brondo, Romina Testaguzza, Riccardo Di Stefano, Francesco Massafra, Dario Ludovici, Valerio Bedetti e Filippo Tarenzi, Larus Nuoto, Maria Vittoria Mioli, Aurora Turchetti e Elisa Oniarti, Centro Sport Roma, Sara Autuori e Alessandro Fasciani,Eschilo 2 Sport in Progress, Francesca Moretti, Amelie Abou Hanna e Francesco Madeddu, Finplus Ostia, Edoardo Mastronardi, Sport e Fitness Ripi, Desiree My e Julian Pagliaro, Elff Sporting, Gabriele Mancurti, Sis Roma Babel,Federico Cirulli e Daniele Zerilli, Romanina Sporting Center, Maria Elena Casanica, Pianeta Sport Rieti, Rebecca Scalampa, Giulia Chelaru e Carlotta Mori, Valeas, Marta Yun Schvarcz e Francesco Pirri, Athlon Point 2000, Denis Ciobanu, New Line Pomezia 2 e Federico Minervini, Antico Tiro a Volo.

Si attende ora la finalissima regionale in programma domenica 26 maggio presso la piscina dell’Eschilo 2.

