ASI Top Tour e il lavoro sportivo. Incontri in tutta Italia. Si parte da Catania

Un tour di incontri pensati per gli operatori del settore sportivo per un aggiornamento sulle novità normative, ma anche un momento di confronto con consulenti esperti per gestire con maggiore consapevolezza un’attività sportiva. Si parlerà anche del tema del momento: il lavoro sportivo. Catania, Foggia, Bologna, Torino, Cagliari, Verona, Caserta, Roma… ASI scende in campo.

“ASI TOP tour” è un programma di eventi proposti da ASI Nazionale con l’intento di coinvolgere i diversi comitati Territoriali, per supportare le Opportunità locali e fornire dei servizi sempre più vicini alle Persone operanti nel settore sportivo.

IL TOP TOUR A CATANIA

PROGRAMMA

9:00 – 9:30 Accreditamento

9:30 – 10:00 Saluti Istituzionali

10:00 – 12:30 RIFORMA DELLO SPORT – COSA CAMBIA PER L’INQUADRAMENTO

DEI COLLABORATORI SPORTIVI a cura del Dott. Mario Rapisarda

12:30 – 13:00 Domande & Risposte

DOVE?

Circolo canottieri Jonica , Viale Artale Alagona, 2 Catania 95126.

COME ISCRIVERSI?

È richiesta iscrizione scrivendo a asisicilia@gmail.com, asicataniacp@gmail.com

ENTRO IL 17/05/2023

Leggi la notizia sul sito Asi.