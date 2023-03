Asmaa Gacem: “Investimenti vertiginosi sul settore del senior housing europeo”

Al centro la cura della persona ed il benessere della terza età, come dimostrano le affermazioni di Asmaa Gacem

Milano, 22 Marzo 2023. Una direzione che fa ben sperare: “Una nuova cultura economica sta nascendo attorno al senior housing europeo”, commenta Asma Gacem, amministratrice unica di Fastpol Srl che gestisce, tra Toscana ed Emilia Romagna, Le residenze del benessere. “Una pioggia di investimenti per sopperire alla necessità di prendersi cura delle fasce più anziane della popolazione europea”.

Come riportato dall’analisi di CG Capital Europe, gli investimenti nelle residenze senior hanno raggiunto 4miliardi di euro in Europa nel primo semestre 2021. Questo volume rappresenta un aumento del 38% superiore alla media degli ultimi cinque anni, e ha raggiunto un nuovo picco nel 2021, a causa del grande volume di operazioni, progetti in corso e alla vasta gamma di investitori nuovi ed esistenti nel mercato.

“Prendendo ad esempio la Spagna, le residenze per anziani ospitano oltre 390.000 anziani con 180.000 persone impiegate in questi centri. Questo si traduce nello 0,4% del PIL spagnolo”, commenta Asma Gacem. “Una vera e propria risorsa che amalgama il servizio alle fasce più deboli della società con la creazione di posti di lavoro nel settore socio sanitario”.

Le case di cura hanno rappresentato il 76% degli investimenti edilizi negli ultimi cinque anni. Un dato indicativo che mette in evidenza il peso sempre crescente di questo settore anche sul piano economico.

“L'attività di investimento, secondo alcuni recenti studi, rimane concentrata principalmente in Germania e nel Regno Unito, rappresentando il 54% del volume totale accumulato negli ultimi 12 mesi, contro il 58% in media negli ultimi cinque anni”, spiega Asma Gacem. “Tuttavia, l'interesse per il settore si sta lentamente diffondendo in tutta Europa e i volumi di investimento, negli ultimi 12 mesi, sono cresciuti rapidamente in Svezia, Italia e Spagna”.

A riprova di questo, è la notizia recente secondo cui il fondo open-ended Pgim Real Estate ha raccolto in meno di sei mesi, 400 milioni di dollari per il fondo European Core Plus, che mira ad investire in logistica last mile, residenzialità senior housing, student housing ed uffici di nuova generazione. Ormai, anche l’alta finanza guarda con interesse all’ambiente senior housing.

“Ci sono opportunità per tutti e il necessario spazio di manovra per continuare a rendere il senior housing una componente fondamentale per il nostro Paese, sia sotto l’aspetto del servizio reso alla fascia di popolazione anziana, sia in benefici e ricadute per il mondo delle imprese e degli investimenti”, incalza Asma Gacem.

In Italia, i residenti con 65 anni e più – convenzionalmente definiti “anziani” – sono oltre 14 milioni a inizio 2022, circa 3 milioni in più rispetto a venti anni fa; nel 2042 saranno quasi 19 milioni, secondo le ultime elaborazioni Istat. Un dato esemplificativo della necessità di continuare ad investire sul comparto dell’assistenza e della cura per questa fascia di popolazione.

“Risposte concrete e all’altezza delle richieste”, conclude Asma Gacem, “il senior housing, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, si accinge ad essere al centro dell’interesse nazionale per tutte quelle strategia di affiancamento e tutela della fascia di popolazione più anziana del Bel Paese”.

