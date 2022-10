Asphalt Art Initiative: Roma, Firenze e Prato tra le città vincitrici

Bloomberg Philanthropies ha assegnato a 19 città europee i finanziamenti previsti dalla call: 25mila dollari per intraprendere nel 2023 progetti urbanistici utilizzando l'arte e il design per migliorare la sicurezza stradale, rigenerare gli spazi pubblici e coinvolgere i cittadini

Bloomberg Philanthropies ha assegnato a 19 città europee i finanziamenti previsti dalla call Asphalt Art Initiative: 25mila dollari per intraprendere nel 2023 progetti urbanistici utilizzando l'arte e il design per migliorare la sicurezza stradale, rigenerare gli spazi pubblici e coinvolgere i cittadini delle comunità locali. La nuova call è stata annunciata in occasione del Bloomberg CityLab 2022, il vertice mondiale delle città organizzato in collaborazione con l'Aspen Institute.

I 19 progetti Asphalt Art Initiative selezionati in Europa includono: rigenerazione e nuovi spazi pedonali in 11 città - Bruxelles (Belgio), Zagabria (Croazia), Brno (Repubblica Ceca), Helsinki (Finlandia), Reykjavik (Islanda), Roma, Firenze e Prato (Italia), Ferizaj (Kosovo), Cluj-Napoca (Romania) e Madrid, (Spagna); interventi per la sicurezza dei cittadini in 5 città - Tirana (Albania), Gdynia (Polonia), Bratislava e Košice (Slovacchia) e León (Spagna); incroci e attraversamenti pedonali artistici in 3 città - Varna (Bulgaria), Atene (Grecia), Istanbul (Turchia).

Il programma ha lo scopo di creare nuovi spazi pubblici dinamici, offrendo alle città l’occasione di lavorare con artisti e associazioni locali su attività che coinvolgono reti e infrastrutture urbane.

I 19 progetti vincitori avranno come riferimento le case history di successo dei 42 progetti precedentemente sovvenzionati dall’Asphalt Art Initiative negli Stati Uniti e i tre progetti pilota realizzati in Europa.

L'iniziativa si ispira all’attività sviluppata dal 2002 al 2013 dall’allora sindaco Michael R. Bloomberg a New York City per migliorare la sicurezza degli spazi pedonali e dare nuova linfa alle strade della grande Mela. La Bloomberg Associates, società di consulenza senza scopo di lucro di Bloomberg Philanthropies, si è inoltre occupata di svolgere lo stesso progetto nelle altre città in tutto il mondo. Oltre ai finanziamenti, le città selezionate riceveranno la consulenza tecnica fornita da Bloomberg Associates e dall'Agenzia per la Mobilità, l'Ambiente e il Territorio (Amat) del Comune di Milano.