Aspi, Atlantia: approvata cessione intera quota a consorzio Cdp-fondi

Disco verde degli azionisti di Atlantia all'offerta Cassa Depositi e Prestiti e dei fondi Macquarie e Blackstone. A comunicarlo il gruppo in una nota. Si è riunita oggi, sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, l’assemblea ordinaria degli azionisti di Atlantia convocata per deliberare sull’unico punto all’ordine del giorno: “Cessione dell’intera partecipazione detenuta dalla Società in Autostrade per l’Italia S.p.A. al Consorzio costituito da Cdp Equity S.p.A., The Blackstone Group International Partners Llp e Macquarie European Infrastructure Fund 6 SCSp”. L’intervento dei Soci in Assemblea, che ha registrato la partecipazione di 1.201 azionisti pari al 70,39% del capitale sociale della Società, ha avuto luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato in considerazione delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio da Covid-19.

La proposta del Consiglio di Amministrazione, descritta nella Relazione Illustrativa messa a disposizione sul sito della Società il 30 aprile scorso, è stata approvata con il voto favorevole di 1.129 azionisti pari al 86,86% del capitale sociale rappresentato in Assemblea. Hanno espresso voto contrario 60 azionisti pari al 12,75% del capitale rappresentato e si sono astenuti 12 azionisti pari allo 0,39% del capitale rappresentato.