Aspi, Tomasi: "Investimenti per 200 mln per digitalizzazione 5G infrastruttura"

Roma, 21 gen. (Adnkronos)

''Investiremo 200 milioni per la digitalizzazione delle nostre infrastrutture grazie alla tecnologia del 5G''. Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia (Aspi) lo sottolinea in occasione del nuovo Piano industriale. "Tre gli elementi del piano: Piano di delivery che prevede un +60% delle attività di manutenzione in media nell'arco di piano e +110% di impegni di investimento in media nell'arco di piano. Una nuova visione del gruppo Aspi e il piano di trasformazione con una spinta sulla digitalizzazione", spiega.