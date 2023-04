Ass. marchi stori d'Italia-Adi, intesa per la promozione del valore strategico del design

"La cultura del design è una leva strategica fondamentale per uno sviluppo sostenibile e responsabile del pianeta e delle condizioni di vita dell'uomo. Manifattura e design sono il binomio virtuoso che ha saputo generare il fenomeno del made in Italy". Su questo principio viene firmato, martedì 2 maggio, alle ore 12, al Palazzo dell'Informazione, Gruppo Adnkronos, sala Mastai, piazza Mastai 9, Roma, da Associazione marchi storici d'Italia e Adi, Associazione per il disegno industriale, un protocollo d'intesa per la promozione del valore strategico del design in tutti gli ambiti produttivi.

Introduce i lavori il vicedirettore Adnkronos, Fabio Insenga, Interverranno Massimo Caputi presidente dell'Associazione marchi storici d'Italia, Rocco Orefice direttore dell'Associazione marchi storici d'Italia, Luciano Galimberti, presidente Adi, Marika Aakesson presidente di Adi Lazio e Gianfranco Tonti, coordinatore del dipartimento imprese Adi.